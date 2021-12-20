Митинг в поддержку Ассанжа проходит возле посольства США в Афинах
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа проходит возле посольства США в Афинах
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
АФИНЫ, 20 дек – РИА Новости. Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа проходит возле посольства США в Афинах, сообщил РИА Новости очевидец.
"Несколько десятков человек собрались напротив американского посольства на митинг в поддержку Ассанжа. Они держат плакаты с требованием его освобождения", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на плакатах надписи: "Свободу Ассанжу", "Нет выдаче в США".
Митинг проходит по инициативе партии МЕРА25, председатель которой Янис Варуфакис постоянно выступает в поддержку Ассанжа.
Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию австралийца Ассанжа в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет по обвинению в шпионаже - его удовлетворили гарантии США относительно экстрадиции. Теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда - министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж останется под стражей. Адвокаты намерены оспаривать решение об экстрадиции.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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