https://ria.ru/20211220/amd-1764599535.html

Раскрыта дата выхода новых процессоров AMD Ryzen

Раскрыта дата выхода новых процессоров AMD Ryzen - РИА Новости, 20.12.2021

Раскрыта дата выхода новых процессоров AMD Ryzen

Компания AMD представит линейку компьютерных процессоров Ryzen Threadripper весной 2022-го. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на собственный источник. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:12

2021-12-20T18:12

2021-12-20T18:12

наука

технологии

amd, inc.

компьютерные технологии

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания AMD представит линейку компьютерных процессоров Ryzen Threadripper весной 2022-го. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на собственный источник.Речь идет о серии Ryzen Threadripper 5000, процессоров, ориентированных на профессиональных пользователей. Ожидается, что чипы будут построены на архитектуре Zen3 с применением 6-нанометрового техпроцесса.AMD выпустит свои новые процессоры 8 марта следующего года. Подробнее о чипах компания расскажет на выставке CES 2022 и, возможно, сообщит о сроках старта продаж.Процессоры Ryzen Threadripper 5000 могут стать дефицитом — благодаря объемному кэшу L3 они привлекательны для майнеров некоторых криптовалют, использующих мощности подобного оборудования.

https://ria.ru/20211217/intel-1764251551.html

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технологии, amd, inc., компьютерные технологии