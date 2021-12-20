https://ria.ru/20211220/amd-1764599535.html
Раскрыта дата выхода новых процессоров AMD Ryzen
Раскрыта дата выхода новых процессоров AMD Ryzen - РИА Новости, 20.12.2021
Раскрыта дата выхода новых процессоров AMD Ryzen
Компания AMD представит линейку компьютерных процессоров Ryzen Threadripper весной 2022-го. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на собственный источник. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:12
2021-12-20T18:12
2021-12-20T18:12
наука
технологии
amd, inc.
компьютерные технологии
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания AMD представит линейку компьютерных процессоров Ryzen Threadripper весной 2022-го. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на собственный источник.Речь идет о серии Ryzen Threadripper 5000, процессоров, ориентированных на профессиональных пользователей. Ожидается, что чипы будут построены на архитектуре Zen3 с применением 6-нанометрового техпроцесса.AMD выпустит свои новые процессоры 8 марта следующего года. Подробнее о чипах компания расскажет на выставке CES 2022 и, возможно, сообщит о сроках старта продаж.Процессоры Ryzen Threadripper 5000 могут стать дефицитом — благодаря объемному кэшу L3 они привлекательны для майнеров некоторых криптовалют, использующих мощности подобного оборудования.
https://ria.ru/20211217/intel-1764251551.html
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технологии, amd, inc., компьютерные технологии
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Компания AMD представит линейку компьютерных процессоров Ryzen Threadripper весной 2022-го. Об этом сообщает
Videocardz со ссылкой на собственный источник.
Речь идет о серии Ryzen Threadripper 5000, процессоров, ориентированных на профессиональных пользователей. Ожидается, что чипы будут построены на архитектуре Zen3 с применением 6-нанометрового техпроцесса.
AMD выпустит свои новые процессоры 8 марта следующего года. Подробнее о чипах компания расскажет на выставке CES 2022 и, возможно, сообщит о сроках старта продаж.
Процессоры Ryzen Threadripper 5000 могут стать дефицитом — благодаря объемному кэшу L3 они привлекательны для майнеров некоторых криптовалют, использующих мощности подобного оборудования.