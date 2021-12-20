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Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний - РИА Новости, 20.12.2021
Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
Экс-президент Киргизии Аскар Акаев улетел из Бишкека в Москву, у следствия к нему больше нет вопросов, сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего главы... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:52
2021-12-20T09:52
в мире
киргизия
москва
аскар акаев
centerra gold inc
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БИШКЕК, 20 дек - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Аскар Акаев улетел из Бишкека в Москву, у следствия к нему больше нет вопросов, сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего главы государства.Акаев прилетел в Киргизию 14 декабря вместе со своим сыном Илимом. Это уже второй приезд бывшего главы государства в Киргизию в этому году. В начале августа, после 16 лет проживания в Москве, он также прилетал для дачи показаний по делу Кумтора.Киргизия предъявила финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор. По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологии республики, в том числе создали угрозу схода ледников в окрестностях месторождения, что грозит человеческими жертвами. Впоследствии по решению парламента страны в компании "Кумтор Голд Компани" было введено внешнее управление.По уголовным делам, касающимся Кумтора, проходят ряд депутатов парламента, а также ряд крупных чиновников, в том числе бывшие премьеры Омурбек Бабанов, Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Также по делу Кумтора был допрошен Акаев. Еще один бывший лидер республики, Курманбек Бакиев, объявлен в международный розыск.Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html
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в мире, киргизия, москва, аскар акаев, centerra gold inc
09:52 20.12.2021
 
Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний

Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел из Бишкека в Москву, с него сняли обвинения

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума "Технологический прорыв. Пространственное развитие России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 ноября 2018
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума Технологический прорыв. Пространственное развитие России в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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БИШКЕК, 20 дек - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Аскар Акаев улетел из Бишкека в Москву, у следствия к нему больше нет вопросов, сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего главы государства.
"Аскар Акаевич улетел в Москву. У следствия больше нет к нему никаких вопросов по Кумтору. Установлено, что он не брал никаких денег оттуда", - заявил собеседник агентства.
Акаев прилетел в Киргизию 14 декабря вместе со своим сыном Илимом. Это уже второй приезд бывшего главы государства в Киргизию в этому году. В начале августа, после 16 лет проживания в Москве, он также прилетал для дачи показаний по делу Кумтора.
Киргизия предъявила финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор. По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологии республики, в том числе создали угрозу схода ледников в окрестностях месторождения, что грозит человеческими жертвами. Впоследствии по решению парламента страны в компании "Кумтор Голд Компани" было введено внешнее управление.
Рудник Кумтор в Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:00
Кумтор. Украденное будущее Кыргызстана
По уголовным делам, касающимся Кумтора, проходят ряд депутатов парламента, а также ряд крупных чиновников, в том числе бывшие премьеры Омурбек Бабанов, Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Также по делу Кумтора был допрошен Акаев. Еще один бывший лидер республики, Курманбек Бакиев, объявлен в международный розыск.
Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
Президент Киргизии Аскар Акаев. 1 апреля 2005 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 14:49
Биография Аскара Акаева
 
В миреКиргизияМоскваАскар АкаевCenterra Gold Inc
 
 
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