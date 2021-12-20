Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел из Бишкека в Москву, с него сняли обвинения
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума "Технологический прорыв. Пространственное развитие России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 ноября 2018
БИШКЕК, 20 дек - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Аскар Акаев улетел из Бишкека в Москву, у следствия к нему больше нет вопросов, сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего главы государства.
"Аскар Акаевич улетел в Москву. У следствия больше нет к нему никаких вопросов по Кумтору. Установлено, что он не брал никаких денег оттуда", - заявил собеседник агентства.
Киргизия предъявила финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор. По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологии республики, в том числе создали угрозу схода ледников в окрестностях месторождения, что грозит человеческими жертвами. Впоследствии по решению парламента страны в компании "Кумтор Голд Компани" было введено внешнее управление.
8 июля, 08:00Кумтор. Украденное будущее Кыргызстана
По уголовным делам, касающимся Кумтора, проходят ряд депутатов парламента, а также ряд крупных чиновников, в том числе бывшие премьеры Омурбек Бабанов, Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Также по делу Кумтора был допрошен Акаев. Еще один бывший лидер республики, Курманбек Бакиев, объявлен в международный розыск.
Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.
Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.
2 августа, 14:49Биография Аскара Акаева