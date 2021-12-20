https://ria.ru/20211220/akaev-1764495895.html

Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний

Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний - РИА Новости, 20.12.2021

Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев улетел из Бишкека в Москву, у следствия к нему больше нет вопросов, сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего главы... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:52

2021-12-20T09:52

2021-12-20T09:52

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БИШКЕК, 20 дек - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Аскар Акаев улетел из Бишкека в Москву, у следствия к нему больше нет вопросов, сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего главы государства.Акаев прилетел в Киргизию 14 декабря вместе со своим сыном Илимом. Это уже второй приезд бывшего главы государства в Киргизию в этому году. В начале августа, после 16 лет проживания в Москве, он также прилетал для дачи показаний по делу Кумтора.Киргизия предъявила финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор. По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологии республики, в том числе создали угрозу схода ледников в окрестностях месторождения, что грозит человеческими жертвами. Впоследствии по решению парламента страны в компании "Кумтор Голд Компани" было введено внешнее управление.По уголовным делам, касающимся Кумтора, проходят ряд депутатов парламента, а также ряд крупных чиновников, в том числе бывшие премьеры Омурбек Бабанов, Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Также по делу Кумтора был допрошен Акаев. Еще один бывший лидер республики, Курманбек Бакиев, объявлен в международный розыск.Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.Первый президент Киргизии, ученый-физик, академик Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну. Причиной недовольства населения стали, в частности, действия членов семьи и приближенных экс-президента, участвовавших в приватизации крупных госактивов.

https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html

https://ria.ru/20210802/akaev-1744007324.html

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в мире, киргизия, москва, аскар акаев, centerra gold inc