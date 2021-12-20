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На Курской АЭС навсегда остановили первый энергоблок
На Курской АЭС навсегда остановили первый энергоблок - РИА Новости, 20.12.2021
На Курской АЭС навсегда остановили первый энергоблок
Курская АЭС навсегда остановила энергоблок №1, который выработал свой ресурс, сообщила в понедельник пресс-служба этой атомной электростанции. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:25
2021-12-20T13:25
технологии
курская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
росэнергоатом
курская аэс
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Курская АЭС навсегда остановила энергоблок №1, который выработал свой ресурс, сообщила в понедельник пресс-служба этой атомной электростанции."19 декабря 2021 года в 00:24 мск для работы в режиме без генерации остановлен первый энергоблок РБМК-1000 Курской АЭС... Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от Единой энергосистемы России без замечаний", - говорится в сообщении. Лицензию на остановку энергоблока выдал Ростехнадзор."За время эксплуатации с 19 декабря 1976 года энергоблок выработал свыше 251 миллиарда киловатт часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы при современном расходовании электричества обеспечивать энергопотребление Курской области в течение 30 лет. Блок отработал надежно и безопасно", - отметил исполняющий обязанности директора КуАЭС Александр Увакин, слова которого приведены в сообщении.Курская АЭС - одна из флагманов отечественной энергетики. В этом году она первой среди российских АЭС выполнила годовое государственное задание по выработке электроэнергии."Для Курской станции начинается новая история. Сейчас полным ходом идет строительство станции замещения мощностей выводимых из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС типа РБМК-1000", - отметил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" (входит в "Росатом") Андрей Петров.Новые блоки Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ сооружаются по самому современному проекту АЭС отечественного дизайна, созданного российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Строящиеся энергоблоки обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.В России выполняется программа постепенного вывода из эксплуатации атомных энергоблоков РБМК-1000. Первые два блока такого типа ранее были навсегда остановлены на Ленинградской АЭС. Вместо выводимых блоков строятся современные замещающие энергоблоки, отвечающие самым высоким требованиям по безопасности и эффективности.
https://ria.ru/20181222/1548462634.html
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https://ria.ru/20201023/aes-1581131477.html
курская область
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технологии, курская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, курская аэс, россия
13:25 20.12.2021
 
На Курской АЭС навсегда остановили первый энергоблок

На Курской АЭС навсегда остановили выработавший ресурс первый энергоблок

© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станцииОбщий план Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Курская АЭС навсегда остановила энергоблок №1, который выработал свой ресурс, сообщила в понедельник пресс-служба этой атомной электростанции.
"19 декабря 2021 года в 00:24 мск для работы в режиме без генерации остановлен первый энергоблок РБМК-1000 Курской АЭС... Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от Единой энергосистемы России без замечаний", - говорится в сообщении. Лицензию на остановку энергоблока выдал Ростехнадзор.
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На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок РБМК
"За время эксплуатации с 19 декабря 1976 года энергоблок выработал свыше 251 миллиарда киловатт часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы при современном расходовании электричества обеспечивать энергопотребление Курской области в течение 30 лет. Блок отработал надежно и безопасно", - отметил исполняющий обязанности директора КуАЭС Александр Увакин, слова которого приведены в сообщении.
Курская АЭС - одна из флагманов отечественной энергетики. В этом году она первой среди российских АЭС выполнила годовое государственное задание по выработке электроэнергии.
"Для Курской станции начинается новая история. Сейчас полным ходом идет строительство станции замещения мощностей выводимых из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС типа РБМК-1000", - отметил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" (входит в "Росатом") Андрей Петров.
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Новые блоки Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ сооружаются по самому современному проекту АЭС отечественного дизайна, созданного российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Строящиеся энергоблоки обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.
В России выполняется программа постепенного вывода из эксплуатации атомных энергоблоков РБМК-1000. Первые два блока такого типа ранее были навсегда остановлены на Ленинградской АЭС. Вместо выводимых блоков строятся современные замещающие энергоблоки, отвечающие самым высоким требованиям по безопасности и эффективности.
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ТехнологииКурская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РосэнергоатомКурская АЭСРоссия
 
 
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