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NYT: Пентагон занижал число мирных жителей, погибших в Сирии

NYT: Пентагон занижал число мирных жителей, погибших в Сирии - РИА Новости, 19.12.2021

NYT: Пентагон занижал число мирных жителей, погибших в Сирии

Пентагон не учитывал всех погибших при авиаударах в Сирии, Ираке и Афганистане мирных жителей, утверждает газета New York Times со ссылкой на более чем тысячу... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T04:00

2021-12-19T04:00

2021-12-19T13:39

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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Пентагон не учитывал всех погибших при авиаударах в Сирии, Ираке и Афганистане мирных жителей, утверждает газета New York Times со ссылкой на более чем тысячу изученных ей документов американского министерства обороны.Журналисты, как сообщает NYT, проанализировали оценки потерь, посетили более сотни мест, связанных с атаками, и провели интервью с выжившими гражданами и бывшими и нынешними американскими чиновниками.Согласно статистике военных, в результате ударов авиации, нанесенных против террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, погибли 1417 человек среди гражданского населения. Еще 188 стали жертвами воздушных операций США в Афганистане с 2018 года. Тем не менее проведенный газетой анализ документов показал, что "сотни смертей не были учтены", говорится в материале.Издание указывает, в частности, на недостатки в расследовании атак. К примеру, лишь по 12% всех ударов, при которых могли погибнуть мирные жители, рекомендовали провести полноценное расследование. Во многих случаях за проверки отвечало командование, санкционировавшее операцию, а сами расследования "основывались на неверных или неполных свидетельствах".Кроме того, сообщения о жертвах среди гражданского населения систематически "отклонялись", поскольку на видеокадрах не было тел, хотя записи зачастую слишком короткие, чтобы по ним судить.Журналисты подчеркивают, что лишь "менее чем в десяти" случаях имели место дальнейшие выплаты компенсаций с американской стороны.В ноябре New York Times сообщала, что американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни десятков мирных жителей, а тщательное расследование инцидента не проводилось. Как отмечала газета, атака по Багузу стала одной из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время боевых действий против ИГ*, но Пентагон официально никогда этого не признавал.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20211217/delta-1764099607.html

https://ria.ru/20211213/spetspodrazdelenie-1763384513.html

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в мире, сша, сирия, ирак, афганистан, министерство обороны сша, вашингтон, россия