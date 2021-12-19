https://ria.ru/20211219/zeman-1764467138.html
Земан назвал слабое звено в новом правительстве Чехии
Земан назвал слабое звено в новом правительстве Чехии - РИА Новости, 19.12.2021
Земан назвал слабое звено в новом правительстве Чехии
Президент Чехии Милош Земан утвердил представителя Пиратской партии 36-летнего Яна Липавского главой МИД в составе нового кабмина лишь под личные гарантии... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:12
2021-12-19T20:12
2021-12-19T20:12
в мире
чехия
мид чехии
милош земан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729843386_0:50:2514:1464_1920x0_80_0_0_3dc560b3a4a65ebef6841801aa5739fa.jpg
ПРАГА, 19 дек – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан утвердил представителя Пиратской партии 36-летнего Яна Липавского главой МИД в составе нового кабмина лишь под личные гарантии премьера Петра Фиалы, но считает Липавского слабым звеном в правительстве, об этом заявил сам Земан в воскресенье в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News."Во время нашей последней встречи премьер Петр Фиала предложил мне свои личные гарантии, что господин Липавский будет действовать на посту главы МИД в соответствии с программой кабмина, конкретно - в плане стратегического партнерства с Израилем, а также в сотрудничестве со странами Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия). Я думаю, что в один прекрасный день само правительство признает, что господин Липавский является очень слабым министром", - сказал Земан.Кроме прочего, по мнению Земана, нового главу МИД Чехии отрицательно характеризует то, что он не имеет законченного высшего образования, а его дипломная работа на степень бакалавра была признана одной из худших в вузе."Мне не важно, если не имеет высшего образования, например, глава МВД. Но здесь речь идет о главе МИД, который действует на внешнеполитическом поле и который нас позорит или повышает нам престиж. В последнее время у нас было немало хороших руководителей внешнеполитического ведомства, и именно в сравнении с ними господин Липавский кажется мне очень слабым министром", - отметил Земан.Отвечая на вопрос о том, как он будет сотрудничать с новым главой МИД, президент заявил, что "никак"."Никак (не буду сотрудничать с новым главой МИД). У меня остался год до окончания второго президентского мандата. И я с удовольствием жду сотрудничества с новым премьером Петром Фиалой. Он располагает моим доверием, а я всегда настроен дружелюбно к тем людям, которым доверяю", - подчеркнул Земан.В конце ноября президент назначил новым премьером лидера выигравшей октябрьские выборы в парламент либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, а в пятницу 17 декабря утвердил весь состав нового правительства, которое располагает в парламенте большинством в 108 мандатов из 200.
https://ria.ru/20211207/chekhiya-1762568739.html
https://ria.ru/20211105/diagnoz-1757835391.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729843386_143:0:2370:1670_1920x0_80_0_0_19d94998fb5facf04627fa2ea1cc1641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, мид чехии, милош земан
Земан назвал слабое звено в новом правительстве Чехии
Президент Чехии Земан считает главу МИД Липавского слабым звеном в новом правительстве
ПРАГА, 19 дек – РИА Новости.
Президент Чехии Милош Земан
утвердил представителя Пиратской партии 36-летнего Яна Липавского главой МИД в составе нового кабмина лишь под личные гарантии премьера Петра Фиалы, но считает Липавского слабым звеном в правительстве, об этом заявил сам Земан в воскресенье в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News
.
"Во время нашей последней встречи премьер Петр Фиала
предложил мне свои личные гарантии, что господин Липавский будет действовать на посту главы МИД в соответствии с программой кабмина, конкретно - в плане стратегического партнерства с Израилем
, а также в сотрудничестве со странами Вышеградской четверки (Чехия, Польша
, Словакия
и Венгрия
). Я думаю, что в один прекрасный день само правительство признает, что господин Липавский является очень слабым министром", - сказал Земан.
Кроме прочего, по мнению Земана, нового главу МИД Чехии
отрицательно характеризует то, что он не имеет законченного высшего образования, а его дипломная работа на степень бакалавра была признана одной из худших в вузе.
"Мне не важно, если не имеет высшего образования, например, глава МВД. Но здесь речь идет о главе МИД, который действует на внешнеполитическом поле и который нас позорит или повышает нам престиж. В последнее время у нас было немало хороших руководителей внешнеполитического ведомства, и именно в сравнении с ними господин Липавский кажется мне очень слабым министром", - отметил Земан.
Отвечая на вопрос о том, как он будет сотрудничать с новым главой МИД, президент заявил, что "никак".
"Никак (не буду сотрудничать с новым главой МИД). У меня остался год до окончания второго президентского мандата. И я с удовольствием жду сотрудничества с новым премьером Петром Фиалой. Он располагает моим доверием, а я всегда настроен дружелюбно к тем людям, которым доверяю", - подчеркнул Земан.
В конце ноября президент назначил новым премьером лидера выигравшей октябрьские выборы в парламент либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, а в пятницу 17 декабря утвердил весь состав нового правительства, которое располагает в парламенте большинством в 108 мандатов из 200.