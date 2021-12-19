https://ria.ru/20211219/zeman-1764467138.html

Земан назвал слабое звено в новом правительстве Чехии

Земан назвал слабое звено в новом правительстве Чехии - РИА Новости, 19.12.2021

Земан назвал слабое звено в новом правительстве Чехии

Президент Чехии Милош Земан утвердил представителя Пиратской партии 36-летнего Яна Липавского главой МИД в составе нового кабмина лишь под личные гарантии... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T20:12

2021-12-19T20:12

2021-12-19T20:12

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чехия

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милош земан

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ПРАГА, 19 дек – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан утвердил представителя Пиратской партии 36-летнего Яна Липавского главой МИД в составе нового кабмина лишь под личные гарантии премьера Петра Фиалы, но считает Липавского слабым звеном в правительстве, об этом заявил сам Земан в воскресенье в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News."Во время нашей последней встречи премьер Петр Фиала предложил мне свои личные гарантии, что господин Липавский будет действовать на посту главы МИД в соответствии с программой кабмина, конкретно - в плане стратегического партнерства с Израилем, а также в сотрудничестве со странами Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия). Я думаю, что в один прекрасный день само правительство признает, что господин Липавский является очень слабым министром", - сказал Земан.Кроме прочего, по мнению Земана, нового главу МИД Чехии отрицательно характеризует то, что он не имеет законченного высшего образования, а его дипломная работа на степень бакалавра была признана одной из худших в вузе."Мне не важно, если не имеет высшего образования, например, глава МВД. Но здесь речь идет о главе МИД, который действует на внешнеполитическом поле и который нас позорит или повышает нам престиж. В последнее время у нас было немало хороших руководителей внешнеполитического ведомства, и именно в сравнении с ними господин Липавский кажется мне очень слабым министром", - отметил Земан.Отвечая на вопрос о том, как он будет сотрудничать с новым главой МИД, президент заявил, что "никак"."Никак (не буду сотрудничать с новым главой МИД). У меня остался год до окончания второго президентского мандата. И я с удовольствием жду сотрудничества с новым премьером Петром Фиалой. Он располагает моим доверием, а я всегда настроен дружелюбно к тем людям, которым доверяю", - подчеркнул Земан.В конце ноября президент назначил новым премьером лидера выигравшей октябрьские выборы в парламент либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, а в пятницу 17 декабря утвердил весь состав нового правительства, которое располагает в парламенте большинством в 108 мандатов из 200.

https://ria.ru/20211207/chekhiya-1762568739.html

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в мире, чехия, мид чехии, милош земан