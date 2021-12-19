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Наука
https://ria.ru/20211219/vozvraschenie-1764477056.html
Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю - РИА Новости, 19.12.2021
Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с профессиональным российским космонавтом Александром Мисуркиным сели в корабль "Союз МС-20" и... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T23:52
2021-12-19T23:52
наука
союз (космический корабль)
казахстан
антон шкаплеров
роскосмос
европейское космическое агентство
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с профессиональным российским космонавтом Александром Мисуркиным сели в корабль "Союз МС-20" и закрыли переходные люки между ним и станцией перед возвращением на Землю, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Отстыковка корабля от станции ожидается в 2.50 мск уже 20 декабря. Двигательная установка "Союза" должна включиться для выдачи тормозного импульса в 5.18 мск. После этого начнется схождение корабля с орбиты."Союз" разделится на отсеки в 5.47 мск, а еще через три минуты его спускаемый аппарат войдет в атмосферу Земли. Основной парашют должен раскрыться в 5.58 мск. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 6.13 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.Бизнесмен Маэдзава, его помощник Хирано и российский космонавт прибыли на МКС 8 декабря. "Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя туристами, а не одним.На станции после убытия туристического экипажа останутся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.
https://ria.ru/20211219/vozvraschenie-1764445131.html
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союз (космический корабль), казахстан, антон шкаплеров, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава, петр дубров
23:52 19.12.2021
 
Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю

Японские космические туристы сели в корабль "Союз" перед возвращением с МКС на Землю

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с профессиональным российским космонавтом Александром Мисуркиным сели в корабль "Союз МС-20" и закрыли переходные люки между ним и станцией перед возвращением на Землю, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Отстыковка корабля от станции ожидается в 2.50 мск уже 20 декабря. Двигательная установка "Союза" должна включиться для выдачи тормозного импульса в 5.18 мск. После этого начнется схождение корабля с орбиты.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а
15:47
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"Союз" разделится на отсеки в 5.47 мск, а еще через три минуты его спускаемый аппарат войдет в атмосферу Земли. Основной парашют должен раскрыться в 5.58 мск. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 6.13 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
Бизнесмен Маэдзава, его помощник Хирано и российский космонавт прибыли на МКС 8 декабря. "Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблем, который доставил космических туристов на станцию. Кроме того, это был первый экипаж с двумя туристами, а не одним.
На станции после убытия туристического экипажа останутся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.
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НаукаСоюз (космический корабль)КазахстанАнтон ШкаплеровРоскосмосЕвропейское космическое агентствоКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЗемляЮсаку МаэдзаваПетр Дубров
 
 
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