https://ria.ru/20211219/vozvraschenie-1764445131.html

Экипаж "Союза МС-20" на Земле встретят традиционной японской лапшой

Экипаж "Союза МС-20" на Земле встретят традиционной японской лапшой - РИА Новости, 19.12.2021

Экипаж "Союза МС-20" на Земле встретят традиционной японской лапшой

Российского космонавта Александра Мисуркина на Земле встретит друг, а японским космическим туристам в точку посадки военные спасатели Центрального военного... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:47

2021-12-19T15:47

2021-12-19T15:47

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

александр мисуркин

земля

юсаку маэдзава

вячеслав турышев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Российского космонавта Александра Мисуркина на Земле встретит друг, а японским космическим туристам в точку посадки военные спасатели Центрального военного округа привезут традиционную японскую лапшу, сообщает пресс-служба ЦВО."По традиции, для экипажей спускаемых аппаратов космических кораблей "Союз МС" на Земле готовят сюрприз. Встречать российского космонавта Александра Мисуркина будет его друг - ученый Вячеслав Турышев, которого доставят в точку посадки, чтобы друзья вместе разделили первые мгновения после возвращения с орбиты. Космическим туристам из Японии привезут традиционное блюдо национальной кухни - японскую лапшу", - говорится в сообщении.В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" задействовано около 200 специалистов-спасателей ЦВО, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" запанирована на 20 декабря. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

https://ria.ru/20211216/mks-1763979972.html

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава, вячеслав турышев