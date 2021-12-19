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Экипаж "Союза МС-20" на Земле встретят традиционной японской лапшой
Экипаж "Союза МС-20" на Земле встретят традиционной японской лапшой - РИА Новости, 19.12.2021
Экипаж "Союза МС-20" на Земле встретят традиционной японской лапшой
Российского космонавта Александра Мисуркина на Земле встретит друг, а японским космическим туристам в точку посадки военные спасатели Центрального военного... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:47
2021-12-19T15:47
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
земля
юсаку маэдзава
вячеслав турышев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Российского космонавта Александра Мисуркина на Земле встретит друг, а японским космическим туристам в точку посадки военные спасатели Центрального военного округа привезут традиционную японскую лапшу, сообщает пресс-служба ЦВО."По традиции, для экипажей спускаемых аппаратов космических кораблей "Союз МС" на Земле готовят сюрприз. Встречать российского космонавта Александра Мисуркина будет его друг - ученый Вячеслав Турышев, которого доставят в точку посадки, чтобы друзья вместе разделили первые мгновения после возвращения с орбиты. Космическим туристам из Японии привезут традиционное блюдо национальной кухни - японскую лапшу", - говорится в сообщении.В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" задействовано около 200 специалистов-спасателей ЦВО, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" запанирована на 20 декабря. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава и его личный ассистент Йозо Хирано.
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава, вячеслав турышев
15:47 19.12.2021
 
Экипаж "Союза МС-20" на Земле встретят традиционной японской лапшой

Возвращающийся на Землю экипаж "Союза МС-20" встретят традиционной японской лапшой

© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Российского космонавта Александра Мисуркина на Земле встретит друг, а японским космическим туристам в точку посадки военные спасатели Центрального военного округа привезут традиционную японскую лапшу, сообщает пресс-служба ЦВО.
"По традиции, для экипажей спускаемых аппаратов космических кораблей "Союз МС" на Земле готовят сюрприз. Встречать российского космонавта Александра Мисуркина будет его друг - ученый Вячеслав Турышев, которого доставят в точку посадки, чтобы друзья вместе разделили первые мгновения после возвращения с орбиты. Космическим туристам из Японии привезут традиционное блюдо национальной кухни - японскую лапшу", - говорится в сообщении.
Японский предприниматель Юсаку Маэдзава - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 09:22Наука
Японский космический турист захотел вернуть с МКС ракетки для бадминтона
В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" задействовано около 200 специалистов-спасателей ЦВО, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".
Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" запанирована на 20 декабря. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава и его личный ассистент Йозо Хирано.
Поехали! "Союз" отправил японских туристов к МКС
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ракету запустили с "Гагаринского старта" в 10.38 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур
1 из 8

Ракету запустили с "Гагаринского старта" в 10.38 по московскому времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов / Перейти в фотобанк

Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на Международную космическую станцию на "Союзе".

Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японские космические туристы Юсаку Маэзава (слева) и Йозо Хирано (справа) перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконур
2 из 8

Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на Международную космическую станцию на "Союзе".

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять специальные задания интернет-пользователей и и выкладывать сюжеты на YouTube.

Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконуре
3 из 8

Туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять специальные задания интернет-пользователей и и выкладывать сюжеты на YouTube.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов / Перейти в фотобанк

Вместе с ними на МКС летит профессиональный российский космонавт Александр Мисуркин.

Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконуре
4 из 8

Вместе с ними на МКС летит профессиональный российский космонавт Александр Мисуркин.

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Экипаж везет на станцию новогодние подарки, реквизит для своих заданий и съедобные сувениры.

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконуре
5 из 8

Экипаж везет на станцию новогодние подарки, реквизит для своих заданий и съедобные сувениры.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.

Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космический турист Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 на Байконуре
6 из 8

В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На Землю экипаж вернется 20 декабря.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур
7 из 8

На Землю экипаж вернется 20 декабря.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" с космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-20 со стартовой площадки космодрома Байконур
8 из 8

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ракету запустили с "Гагаринского старта" в 10.38 по московскому времени.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на Международную космическую станцию на "Союзе".

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Туристы будут участвовать в научной программе, а также выполнять специальные задания интернет-пользователей и и выкладывать сюжеты на YouTube.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 8

Вместе с ними на МКС летит профессиональный российский космонавт Александр Мисуркин.

© РИА Новости / ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Экипаж везет на станцию новогодние подарки, реквизит для своих заданий и съедобные сувениры.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 8

В обратный путь японские туристы попытаются взять с собой воздух с МКС.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 8

На Землю экипаж вернется 20 декабря.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" с космодрома Байконур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЗемляЮсаку МаэдзаваВячеслав Турышев
 
 
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