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В ВОЗ назвали сроки инспекции на производство "Спутника V"

В ВОЗ назвали сроки инспекции на производство "Спутника V" - РИА Новости, 19.12.2021

В ВОЗ назвали сроки инспекции на производство "Спутника V"

Инспекция Всемирной организации здравоохранения на производство "Спутник V" пройдет не ранее января 2022, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:01

2021-12-19T15:01

2021-12-19T15:16

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ЖЕНЕВА, 19 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Инспекция Всемирной организации здравоохранения на производство "Спутник V" пройдет не ранее января 2022, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич."Получение документов ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать, что инспекция пройдет до того, как данные будут получены и рассмотрены", - сказал он.Представитель ВОЗ подчеркнул, что после получения и рассмотрения заявки и соответствующих ответов со стороны ВОЗ на проведенные проверки заявителю будет сообщено о том, нужно ли проведение инспекции на месте.Язаревич напомнил, что заявление о сроках подачи документов было озвучено в ходе встречи представителей ВОЗ и РФПИ в Женеве в конце ноября.В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили РИА Новости, что инспекция экспертов организации для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится в РФ не ранее января 2022 года.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

https://ria.ru/20211218/omikron-1764370897.html

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