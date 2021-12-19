15:01 19.12.2021 (обновлено: 15:16 19.12.2021)
В ВОЗ назвали сроки инспекции на производство "Спутника V"
Представитель ВОЗ: инспекция на производство "Спутника V" пройдет не ранее января 2022
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
ЖЕНЕВА, 19 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Инспекция Всемирной организации здравоохранения на производство "Спутник V" пройдет не ранее января 2022, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
"Получение документов ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать, что инспекция пройдет до того, как данные будут получены и рассмотрены", - сказал он.
Представитель ВОЗ подчеркнул, что после получения и рассмотрения заявки и соответствующих ответов со стороны ВОЗ на проведенные проверки заявителю будет сообщено о том, нужно ли проведение инспекции на месте.
Язаревич напомнил, что заявление о сроках подачи документов было озвучено в ходе встречи представителей ВОЗ и РФПИ в Женеве в конце ноября.
В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщили РИА Новости, что инспекция экспертов организации для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится в РФ не ранее января 2022 года.
В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.