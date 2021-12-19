https://ria.ru/20211219/vaktsinatsiya-1764438209.html

Более 62% пожилых россиян вакцинировались первым компонентом от COVID-19

Более 62% пожилых россиян вакцинировались первым компонентом от COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

Более 62% пожилых россиян вакцинировались первым компонентом от COVID-19

Более 62% россиян старше 60 лет уже получили первый компонент вакцины от коронавируса, это хорошая цифра, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:44

2021-12-19T14:44

2021-12-19T14:53

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мурашко

коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Более 62% россиян старше 60 лет уже получили первый компонент вакцины от коронавируса, это хорошая цифра, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, коронавирус в россии