https://ria.ru/20211219/ukraina-1764452997.html

Украина поплатится за тайную операцию против России. НАТО не поможет

Киеву предрекли поражение в "тайной войне" с Москвой - РИА Новости, 19.12.2021

Украина поплатится за тайную операцию против России. НАТО не поможет

Украина рискует остаться без поддержки НАТО, устраивая провокации в адрес России, пишет политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T17:17

2021-12-19T17:17

2021-12-19T17:25

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина рискует остаться без поддержки НАТО, устраивая провокации в адрес России, пишет политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics."НАТО обещает защиту и вмешательство в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев все чаще нападает. Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными", — объяснил эксперт.По его мнению, Украина остается лишь инструментом в руках Североатлантического альянса, но власти этой страны не осознали этого, так как Запад дарит им ощущение безопасности и толкает на все более активные действия в "тайной войне"."Провокация — это слово, которым можно описать историю Украины с 2014 года по настоящее время", — отметил автор статьи.При этом в материале подчеркивается, что Россия не ведется на украинские "казус белли" и старается регулировать дела с мирной точки зрения.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211218/ukraina-1764382054.html

https://ria.ru/20211217/ssha-1764311616.html

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в мире, украина, нато, россия