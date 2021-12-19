03:08 19.12.2021 (обновлено: 12:00 19.12.2021)
Глава МИД Турции рассказал, кто пытается подорвать ее отношения с Россией
Глава МИД Чавушоглу: многие центры силы хотят подорвать сотрудничество Турции с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
АНКАРА, 19 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью РИА Новости о попытках некоторых сил нанести ущерб отношениям с Россией.
"Террористическое нападение на посла (Андрея. — Прим. ред.) Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них", — сказал он по случаю годовщины убийства российского дипломата в Анкаре.
Глава МИД отметил, что в течение пяти лет, прошедших после гибели Карлова, взаимодействие между странами укрепляется как на двустороннем, так и на региональном уровне.
"Наши контакты на высоком уровне интенсивно продолжаются, и у нас есть сильная общая воля к развитию отношений. Они поступательно развиваются в торговле, энергетике, туризме, культуре и других сферах. Наши связи в торговле и туризме на фоне последствий пандемии быстро восстанавливаются", — указал Чавушоглу.
По его словам, в этом году торговый оборот Турции и России приблизится к 30 миллиардам долларов. Ожидается, что республику за год посетят около пяти миллионов российских туристов, с января по октябрь их число составило 4,3 миллиона.
"Энергетика — важная опора нашего сотрудничества. (Газопровод. — Прим. ред.) "Турецкий поток" начал действовать в прошлом году. Работы на АЭС "Аккую" ведутся по графику. Ее первый блок будет введен в эксплуатацию в 2023 году", — добавил министр.
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Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.
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Обвинения в организации убийства российского дипломата предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену. Он отрицает свою причастность. В марте суд Анкары вынес приговор по этому делу. Пять человек приговорили к пожизненному заключению. Еще восемь получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела девяти других обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.