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Глава МИД Турции рассказал, кто пытается подорвать ее отношения с Россией
Глава МИД Турции рассказал, кто пытается подорвать ее отношения с Россией - РИА Новости, 19.12.2021
Глава МИД Турции рассказал, кто пытается подорвать ее отношения с Россией
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью РИА Новости о попытках некоторых сил нанести ущерб отношениям с Россией. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T03:08
2021-12-19T12:00
в мире
анкара
сша
турция
москва
владимир путин
мевлют чавушоглу
аэс "аккую"
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АНКАРА, 19 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью РИА Новости о попытках некоторых сил нанести ущерб отношениям с Россией.Глава МИД отметил, что в течение пяти лет, прошедших после гибели Карлова, взаимодействие между странами укрепляется как на двустороннем, так и на региональном уровне."Наши контакты на высоком уровне интенсивно продолжаются, и у нас есть сильная общая воля к развитию отношений. Они поступательно развиваются в торговле, энергетике, туризме, культуре и других сферах. Наши связи в торговле и туризме на фоне последствий пандемии быстро восстанавливаются", — указал Чавушоглу.По его словам, в этом году торговый оборот Турции и России приблизится к 30 миллиардам долларов. Ожидается, что республику за год посетят около пяти миллионов российских туристов, с января по октябрь их число составило 4,3 миллиона."Энергетика — важная опора нашего сотрудничества. (Газопровод. — Прим. ред.) "Турецкий поток" начал действовать в прошлом году. Работы на АЭС "Аккую" ведутся по графику. Ее первый блок будет введен в эксплуатацию в 2023 году", — добавил министр. Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.Президент Владимир Путин присвоил послу звание Героя России посмертно. Обвинения в организации убийства российского дипломата предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену. Он отрицает свою причастность. В марте суд Анкары вынес приговор по этому делу. Пять человек приговорили к пожизненному заключению. Еще восемь получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела девяти других обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20211211/turtsiya-1763237758.html
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в мире, анкара, сша, турция, москва, владимир путин, мевлют чавушоглу, аэс "аккую", фетхуллах гюлен, турецкий поток, россия
03:08 19.12.2021 (обновлено: 12:00 19.12.2021)
 
Глава МИД Турции рассказал, кто пытается подорвать ее отношения с Россией

Глава МИД Чавушоглу: многие центры силы хотят подорвать сотрудничество Турции с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА, 19 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью РИА Новости о попытках некоторых сил нанести ущерб отношениям с Россией.

"Террористическое нападение на посла (Андрея. — Прим. ред.) Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них", — сказал он по случаю годовщины убийства российского дипломата в Анкаре.

Глава МИД отметил, что в течение пяти лет, прошедших после гибели Карлова, взаимодействие между странами укрепляется как на двустороннем, так и на региональном уровне.
"Наши контакты на высоком уровне интенсивно продолжаются, и у нас есть сильная общая воля к развитию отношений. Они поступательно развиваются в торговле, энергетике, туризме, культуре и других сферах. Наши связи в торговле и туризме на фоне последствий пандемии быстро восстанавливаются", — указал Чавушоглу.
По его словам, в этом году торговый оборот Турции и России приблизится к 30 миллиардам долларов. Ожидается, что республику за год посетят около пяти миллионов российских туристов, с января по октябрь их число составило 4,3 миллиона.
"Энергетика — важная опора нашего сотрудничества. (Газопровод. — Прим. ред.) "Турецкий поток" начал действовать в прошлом году. Работы на АЭС "Аккую" ведутся по графику. Ее первый блок будет введен в эксплуатацию в 2023 году", — добавил министр.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.
Президент Владимир Путин присвоил послу звание Героя России посмертно.
Обвинения в организации убийства российского дипломата предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену. Он отрицает свою причастность. В марте суд Анкары вынес приговор по этому делу. Пять человек приговорили к пожизненному заключению. Еще восемь получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела девяти других обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Цветы у здания министерства иностранных дел РФ в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
00:40
Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
 
В миреАнкараСШАТурцияМоскваВладимир ПутинМевлют ЧавушоглуАЭС "Аккую"Фетхуллах ГюленТурецкий потокРоссия
 
 
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