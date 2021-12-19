https://ria.ru/20211219/trening-1764434917.html

В "Московском тренинговом центре" обратились в СК из-за суицида клиентки

В "Московском тренинговом центре" обратились в СК из-за суицида клиентки - РИА Новости, 19.12.2021

В "Московском тренинговом центре" обратились в СК из-за суицида клиентки

Тренер личностного роста из компании "Московский тренинговый центр", в отношении руководителей которого расследуется уголовное дело, обратилась к председателю... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:04

2021-12-19T14:04

2021-12-19T14:54

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тренер личностного роста из компании "Московский тренинговый центр", в отношении руководителей которого расследуется уголовное дело, обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с критикой сотрудников ведомства, сообщается на сайте СК РФ.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что сотрудников "Московского тренингового центра" заподозрили в создании НКО, посягающей на права граждан, и небезопасных услугах после суицида клиента. По данным старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, тогда трем руководителям центра, где применялась опасная для психического здоровья методика, заочно было предъявлено обвинение по четырем статьям, в том числе о доведении до самоубийства."К А. И. Бастрыкину обратилась тренер личностного роста из компании "Московский тренинговый центр"... В своем заявлении она подвергает критике правомерность действий сотрудников СК России", - говорится в сообщении.По данным СК, женщина акцентировала внимание на том, что самоубийство девушки, которое стало основанием для возбуждения уголовного дела, на самом деле не связано с деятельностью тренингового центра. По ее словам, причиной стала личная драма."В связи с этим обращением глава СК дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных в его рамках обстоятельствах произошедшего", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211203/vzyatki-1762085187.html

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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия