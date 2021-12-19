https://ria.ru/20211219/tramp-1764465702.html
Трамп потребовал от Китая выплат репараций
Трамп потребовал от Китая выплат репараций - РИА Новости, 19.12.2021
Трамп потребовал от Китая выплат репараций
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии, который он РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T19:49
2021-12-19T19:49
2021-12-19T20:55
распространение коронавируса
в мире
сша
китай
джо байден
дональд трамп
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии, который он оценил в 60 триллионов долларов."Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю, и речь не только о США, а обо всем мире, что ущерб составляет 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов, но они должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.В августе разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Американские спецслужбы пришли к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия. При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: "естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории".Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов.Власти Китая заявляли, что поддерживают научное расследование о происхождении COVID-19, но выступают против политизации этого процесса.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1756932499.html
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в мире, сша, китай, джо байден, дональд трамп, коронавирус covid-19
19:49 19.12.2021 (обновлено: 20:55 19.12.2021)
Трамп потребовал от Китая выплат репараций
Экс-президент США Трамп потребовал от Китая репарации в 60 трлн долларов из-за COVID-19