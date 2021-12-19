https://ria.ru/20211219/tayfun-1764476543.html
Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169 - РИА Новости, 19.12.2021
Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
Число погибших в результате тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах увеличилось до 169, еще не менее 50 человек числятся пропавшими без вести,... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T23:40
2021-12-19T23:40
2021-12-19T23:40
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах увеличилось до 169, еще не менее 50 человек числятся пропавшими без вести, сообщает местная газета Manila Bulletin со ссылкой на данные полиции.Ранее СМИ сообщали о 140 погибших.Газета отмечает, что наибольшее число жертв зафиксировано в регионе Центральные Висайи - там скончались 129 человек и пострадали более 100. В Западных Висайях погибли 22 человека. Все остальные жертвы зафиксированы в трех других регионах Филиппин.Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна были предварительно эвакуированы 376 тысяч человек в нескольких регионах Филиппин. В целом свыше 488 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, власти открыли около трех тысяч центров эвакуации.Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве России на Филиппинах, в районах прохождения тайфуна проживают около 100-150 российских граждан. Данных о том, пострадали ли россияне на Филиппинах, не поступало.
https://ria.ru/20211212/livni-1763379396.html
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в мире, тайфун, филиппины
Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169, пропавшими числятся 50 человек