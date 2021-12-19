https://ria.ru/20211219/tayfun-1764458704.html

Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах

Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах - РИА Новости, 19.12.2021

Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах

Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T18:33

2021-12-19T18:33

2021-12-19T23:41

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Ранее было известно о 75 погибших.Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве России на Филиппинах, в районах прохождения тайфуна проживают около 100-150 российских граждан. Данных о том, пострадали ли россияне на Филиппинах, не поступало.

https://ria.ru/20211217/zemletryasenie-1764334853.html

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в мире, тайфун, филиппины