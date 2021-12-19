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Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах
Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах - РИА Новости, 19.12.2021
Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах
Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T18:33
2021-12-19T23:41
в мире
тайфун
филиппины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Ранее было известно о 75 погибших.Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве России на Филиппинах, в районах прохождения тайфуна проживают около 100-150 российских граждан. Данных о том, пострадали ли россияне на Филиппинах, не поступало.
https://ria.ru/20211217/zemletryasenie-1764334853.html
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в мире, тайфун, филиппины
18:33 19.12.2021 (обновлено: 23:41 19.12.2021)
 
Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах

Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах

© REUTERS / Philippine Coast GuardПоследствия тайфуна Rai на Филиппинах
Последствия тайфуна Rai на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Philippine Coast Guard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее было известно о 75 погибших.
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Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.
Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.
Как сообщили ранее РИА Новости в посольстве России на Филиппинах, в районах прохождения тайфуна проживают около 100-150 российских граждан. Данных о том, пострадали ли россияне на Филиппинах, не поступало.
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В миретайфунФилиппины
 
 
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