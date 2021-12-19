https://ria.ru/20211219/swift-1764426037.html

Повреждена, но не сломлена. Почему Россию не беспокоит отключение от SWIFT

Отключение от системы SWIFT не сломит Россию, пишет The Economist - РИА Новости, 19.12.2021

Повреждена, но не сломлена. Почему Россию не беспокоит отключение от SWIFT

Исключение из международной межбанковской системы SWIFT не сможет ослабить Россию, пишет журнал The Economist. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T12:10

2021-12-19T12:10

2021-12-19T15:44

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сша

евросоюз

swift

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Исключение из международной межбанковской системы SWIFT не сможет ослабить Россию, пишет журнал The Economist.В последнее время Москву обвиняют в наращивании военного присутствия на границе с Украиной, в качестве меры противодействия все чаще звучат призывы отключить ее от SWIFT, отмечает автор статьи.Обозреватель не исключил, что руководство сообщества откажется идти на такой шаг из принципа политической нейтральности.По мнению журналиста, российские власти готовились к отказу от SWIFT еще с 2014 года, когда США впервые предложили такой способ воздействия."Банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на СПФС (Систему передачи финансовых сообщений. — Прим. ред.) — российский аналог SWIFT", — пояснил он.Сначала возможны некоторые сбои, но затем инвестиции в СПФС ускорят работу системы, заключил автор.Западу, в свою очередь, придется испытать серьезную "отдачу", так как дестабилизация такой крупной экономики отразится в первую очередь на Евросоюзе, который получает 35 процентов поставок газа из России и имеет на ее территории активы общей стоимостью 350 миллиардов долларов.Кроме того, пишет автор, постепенная деградация отношений между США и партнерами может подтолкнуть их к поиску альтернативы SWIFT, тогда как применение системы в качестве оружия против России подвигнет Китай ускорить разработку собственного аналога.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211219/swift-1764407684.html

https://ria.ru/20211208/gaz-1762677942.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/swift-1734880225.html

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экономика, сша, евросоюз, swift, россия