Кулеба заявил, что отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"
Глава МИД Украины Кулеба: отключение России от SWIFT было бы "грандиозным"
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свете обсуждаемых Западом мер против Москвы заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT было бы "грандиозным".
Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России. При этом в декабре агентства Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, писало, что Запад считает проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.
"Мне известно из неофициальных бесед (с западными чиновниками), что они обсуждают "ядерный вариант" в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно", - заявил Кулеба, слова которого приводит издание Washington Post.
Украинский министр также призвал США и Британию "действовать самостоятельно" в случае, если Евросоюз, у которого с Россией более тесные торговые и энергетические связи, предложит против Москвы "менее строгие меры", пишет американская газета. По убеждению Кулебы, Вашингтон и Лондон не должны "смягчать" санкции, приспосабливаясь под ЕС. Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что США подталкивают Евросоюз подготовить санкции против России по Украине, в то время как Брюссель более осторожно подходит к вопросу введения санкций против Москвы, чем Вашингтон.
Кулеба также коснулся вопроса поставок Соединенными Штатами вооружения Украине.
"Если я увижу признаки того, что США что-то придерживают, не желая раздражать Россию, я немедленно забеспокоюсь, потому что считаю, что это совершенно неправильная и неразумная линия. До сих пор такого не было", - отметил глава украинского МИД, говоря о предоставлении военной помощи.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.