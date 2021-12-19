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Суд Нарьян-Мара приговорил отца экс-главы ФБК* к условному сроку
Суд Нарьян-Мара приговорил отца экс-главы ФБК* к условному сроку - РИА Новости, 19.12.2021
Суд Нарьян-Мара приговорил отца экс-главы ФБК* к условному сроку
Нарьян-Марский городской суд приговорил к условному сроку отца экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК, запрещенная в России экстремистская... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:54
2021-12-19T11:54
2021-12-19T11:55
происшествия
фонд борьбы с коррупцией
владимир воронин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нарьян-Марский городской суд приговорил к условному сроку отца экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Юрия Жданова по делу о служебном подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин."Суд приговорил Жданова к трем годам условно и освободил в зале суда", - сказал адвокат.Как рассказывал РИА Новости адвокат, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере, был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма. За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекло Жданова к уголовной ответственности. Как предполагало следствие, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела прав на квартиру.Жданова признали виновным по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет).*Запрещенная в России организация-иноагент
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происшествия, фонд борьбы с коррупцией, владимир воронин, россия
11:54 19.12.2021 (обновлено: 11:55 19.12.2021)
Суд Нарьян-Мара приговорил отца экс-главы ФБК* к условному сроку
Суд Нарьян-Мара приговорил отца экс-директора ФБК* Жданова к условному сроку
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Нарьян-Марский городской суд приговорил к условному сроку отца экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией
"* (ФБК, запрещенная в России
экстремистская организация-иноагент) Юрия Жданова по делу о служебном подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин
.
"Суд приговорил Жданова к трем годам условно и освободил в зале суда", - сказал адвокат.
Как рассказывал РИА Новости адвокат, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере, был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма. За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекло Жданова к уголовной ответственности. Как предполагало следствие, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела прав на квартиру.
Жданова признали виновным по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, максимальная санкция - лишение свободы на 4 года) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет).
*Запрещенная в России организация-иноагент