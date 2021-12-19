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Российские банки не ожидают двузначных значений ставок по вкладам
Российские банки не ожидают двузначных значений ставок по вкладам - РИА Новости, 19.12.2021
Российские банки не ожидают двузначных значений ставок по вкладам
Российские банки после повышения ключевой ставки Центральным банком видят возможность увеличения доходности по вкладам, но максимальный процент вряд ли... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T07:17
2021-12-19T12:08
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
вклады
ипотека
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские банки после повышения ключевой ставки Центральным банком видят возможность увеличения доходности по вкладам, но максимальный процент вряд ли достигнет двузначных значений, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.По информации ЦБ, средний максимальный показатель по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря вырос до 7,38 процента с 7,21 процента в третьей декаде ноября. На тот момент базовая ставка с начала года выросла на 3,25 процентного пункта, а доходность по вкладам — на 2,9 процентного пункта.Банк России в пятницу в седьмой раз подряд повысил ставку, причем сразу на один процентный пункт — до 8,5 процента годовых."Для вкладчиков такое решение Центрального банка означает продолжение роста ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам в ближайшие две-три недели. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе девяти процентов годовых, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5 процента и более", — поделились ожиданиями в пресс-службе ВТБ.Резких изменений до конца года не будет, рост растянется на один-два месяца, ожидает директор казначейства "МТС банка" Елена Юдина. С ней соглашается и коллега из Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценке, в январе-феврале доходность по депозитам продолжит повышаться и достигнет пикового уровня в 8,2-8,4 процента. Превышение восьми процентов ожидают и в "Русском Стандарте", а в "Хоум Кредите" допускают рост вплоть до девяти процентов. Небольшое увеличение процентов по вкладам на рынке прогнозируют и в "Дом.РФ" — на 0,3-0,5 процентного пункта, "Почта банке" — 0,25-0,5 процентного пункта, и Экспобанке — 0,2-0,3 процентного пункта. Не исключает пересмотра размера ставок по своим вкладам до конца года Московский кредитный банк. На следующий год рассмотрение вопроса о пересмотре показателей перенесли Газпромбанк, Абсолют банк.При этом, чтобы получить двузначную ставку по депозитам, придется поохотиться за акциями или выполнить некоторые условия. "В 2022 году средние ставки по рублевым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5-8 процента годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и десять процентов", — ожидает ВТБ.В то же время Промсвязьбанк допускает, что по некоторым долгосрочным вкладам показатели могут вырасти до десяти процентов.
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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), вклады, ипотека, россия
07:17 19.12.2021 (обновлено: 12:08 19.12.2021)
 
Российские банки не ожидают двузначных значений ставок по вкладам

Опрос РИА Новости показал, что банки не ожидают двузначных значений ставок по вкладам

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские банки после повышения ключевой ставки Центральным банком видят возможность увеличения доходности по вкладам, но максимальный процент вряд ли достигнет двузначных значений, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
По информации ЦБ, средний максимальный показатель по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря вырос до 7,38 процента с 7,21 процента в третьей декаде ноября. На тот момент базовая ставка с начала года выросла на 3,25 процентного пункта, а доходность по вкладам — на 2,9 процентного пункта.
Банк России в пятницу в седьмой раз подряд повысил ставку, причем сразу на один процентный пункт — до 8,5 процента годовых.
"Для вкладчиков такое решение Центрального банка означает продолжение роста ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам в ближайшие две-три недели. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе девяти процентов годовых, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5 процента и более", — поделились ожиданиями в пресс-службе ВТБ.
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Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей
Резких изменений до конца года не будет, рост растянется на один-два месяца, ожидает директор казначейства "МТС банка" Елена Юдина. С ней соглашается и коллега из Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценке, в январе-феврале доходность по депозитам продолжит повышаться и достигнет пикового уровня в 8,2-8,4 процента. Превышение восьми процентов ожидают и в "Русском Стандарте", а в "Хоум Кредите" допускают рост вплоть до девяти процентов.
Небольшое увеличение процентов по вкладам на рынке прогнозируют и в "Дом.РФ" — на 0,3-0,5 процентного пункта, "Почта банке" — 0,25-0,5 процентного пункта, и Экспобанке — 0,2-0,3 процентного пункта. Не исключает пересмотра размера ставок по своим вкладам до конца года Московский кредитный банк. На следующий год рассмотрение вопроса о пересмотре показателей перенесли Газпромбанк, Абсолют банк.
При этом, чтобы получить двузначную ставку по депозитам, придется поохотиться за акциями или выполнить некоторые условия. "В 2022 году средние ставки по рублевым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5-8 процента годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и десять процентов", — ожидает ВТБ.
В то же время Промсвязьбанк допускает, что по некоторым долгосрочным вкладам показатели могут вырасти до десяти процентов.
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