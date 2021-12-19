https://ria.ru/20211219/ssha-1764429481.html
Посольство России отреагировало на экстрадицию Клюшина в США
Посольство России отреагировало на экстрадицию Клюшина в США - РИА Новости, 19.12.2021
Посольство России отреагировало на экстрадицию Клюшина в США
Выдача Швейцарией российского бизнесмена Владислава Клюшина в Соединенные Штаты Америки является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:07
2021-12-19T13:07
2021-12-19T13:47
в мире
сша
вашингтон (город)
швейцария
европейский суд по правам человека (еспч)
владимир хохлов
россия
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ЦЮРИХ, 19 дек - РИА Новости. Выдача Швейцарией российского бизнесмена Владислава Клюшина в Соединенные Штаты Америки является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона на граждан России в третьих странах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов.Клюшин в субботу был экстрадирован из Швейцарии в США."Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Таким образом, вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах", — сообщил Хохлов.Он добавил, что посольство глубоко разочаровано поспешной организацией выдачи россиянина. По его словам, тем самым были проигнорированы нота посольства России, переданная 17 декабря Федеральному ведомству юстиции Швейцарии, и обращение защиты Клюшина о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданное 16 декабря.Ранее стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу США, на решение о его выдаче в США.Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.
https://ria.ru/20211218/klyushin-1764405814.html
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в мире, сша, вашингтон (город), швейцария, европейский суд по правам человека (еспч), владимир хохлов, россия
13:07 19.12.2021 (обновлено: 13:47 19.12.2021)
Посольство России отреагировало на экстрадицию Клюшина в США
Посольство России в Берне сочло выдачу Швейцарией Клюшина в США эпизодом охоты на россиян
ЦЮРИХ, 19 дек - РИА Новости.
Выдача Швейцарией
российского бизнесмена Владислава Клюшина в Соединенные Штаты Америки является очередным эпизодом "охоты" Вашингтона
на граждан России
в третьих странах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов
.
Клюшин в субботу был экстрадирован из Швейцарии в США
.
"Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Таким образом, вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах", — сообщил Хохлов.
Он добавил, что посольство глубоко разочаровано поспешной организацией выдачи россиянина. По его словам, тем самым были проигнорированы нота посольства России, переданная 17 декабря Федеральному ведомству юстиции Швейцарии, и обращение защиты Клюшина о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
, поданное 16 декабря.
Ранее стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу США, на решение о его выдаче в США.
Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.