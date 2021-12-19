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Эксперт объяснил причину богатства Америки
Эксперт объяснил причину богатства Америки - РИА Новости, 19.12.2021
Эксперт объяснил причину богатства Америки
США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане много берут в долг, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T04:14
2021-12-19T04:14
2021-12-19T13:03
экономика
сша
россия
бкс мир инвестиций
максим шеин
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане много берут в долг, рассказал агентству "Прайм" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.Задолженность страны составляет астрономические 28 триллионов долларов, а доходы американцев растут медленнее, чем долговая нагрузка, отметил эксперт. Тем не менее ситуация остается в равновесии благодаря способности правительства обслуживать свои долги, указал он.Для финансирования дефицита бюджета Соединенные Штаты выпускают облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом — в них вкладываются многие инвесторы и правительства. Свою лепту вносят и низкие процентные ставки, а также возможность государства неограниченно печатать доллары, заключил Шеин.
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экономика, сша, россия, бкс мир инвестиций, максим шеин
04:14 19.12.2021 (обновлено: 13:03 19.12.2021)
Эксперт объяснил причину богатства Америки
Эксперт "БКС Мир инвестиций" Шеин: богатство США обусловлено большими долгами граждан