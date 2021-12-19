https://ria.ru/20211219/ssha-1764408473.html

Эксперт объяснил причину богатства Америки

Эксперт объяснил причину богатства Америки - РИА Новости, 19.12.2021

Эксперт объяснил причину богатства Америки

США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане много берут в долг, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T04:14

2021-12-19T04:14

2021-12-19T13:03

экономика

сша

россия

бкс мир инвестиций

максим шеин

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане много берут в долг, рассказал агентству "Прайм" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.Задолженность страны составляет астрономические 28 триллионов долларов, а доходы американцев растут медленнее, чем долговая нагрузка, отметил эксперт. Тем не менее ситуация остается в равновесии благодаря способности правительства обслуживать свои долги, указал он.Для финансирования дефицита бюджета Соединенные Штаты выпускают облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом — в них вкладываются многие инвесторы и правительства. Свою лепту вносят и низкие процентные ставки, а также возможность государства неограниченно печатать доллары, заключил Шеин.

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экономика, сша, россия, бкс мир инвестиций, максим шеин