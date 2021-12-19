https://ria.ru/20211219/sputnik-1764410759.html

В ВОЗ попытались оправдаться за дискриминацию "Спутника V"

В ВОЗ назвали причину задержки с одобрением "Спутника V" - РИА Новости, 19.12.2021

В ВОЗ попытались оправдаться за дискриминацию "Спутника V"

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в беседе с телеканалом RT объяснила причины задержки признания российской вакцины "Спутник V" со стороны... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T03:21

2021-12-19T03:21

2021-12-19T09:40

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в беседе с телеканалом RT объяснила причины задержки признания российской вакцины "Спутник V" со стороны организации.По ее словам, они связаны с продолжающейся оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.Харрис назвала неправильными утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии.Так, она обратила внимание, что для некоторых вакцин "традиционного Запада" этот процесс также занимает длительное время.Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.В декабре в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки вакцины не ранее января 2022 года. Глава европейского отделения организации Ханс Клюге заявлял, что ВОЗ может признать "Спутник V" в первом квартале 2022 года."Спутник V" признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет свыше 50 процентов населения Земли. Эффективность препарата оценивается в 97,6 процента — по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.

https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764319859.html

https://ria.ru/20211217/vaktsinatsiya-1764243174.html

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