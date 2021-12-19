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В ВОЗ попытались оправдаться за дискриминацию "Спутника V"
В ВОЗ назвали причину задержки с одобрением "Спутника V" - РИА Новости, 19.12.2021
В ВОЗ попытались оправдаться за дискриминацию "Спутника V"
Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в беседе с телеканалом RT объяснила причины задержки признания российской вакцины "Спутник V" со стороны... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T03:21
2021-12-19T09:40
распространение коронавируса
в мире
воз
маргарет харрис
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в беседе с телеканалом RT объяснила причины задержки признания российской вакцины "Спутник V" со стороны организации.По ее словам, они связаны с продолжающейся оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.Харрис назвала неправильными утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии.Так, она обратила внимание, что для некоторых вакцин "традиционного Запада" этот процесс также занимает длительное время.Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.В декабре в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что инспекция приедет в Россию для оценки вакцины не ранее января 2022 года. Глава европейского отделения организации Ханс Клюге заявлял, что ВОЗ может признать "Спутник V" в первом квартале 2022 года."Спутник V" признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет свыше 50 процентов населения Земли. Эффективность препарата оценивается в 97,6 процента — по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764319859.html
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в мире, воз, маргарет харрис, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, общество, индия, здоровье, михаил мурашко, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
03:21 19.12.2021 (обновлено: 09:40 19.12.2021)
 
В ВОЗ назвали причину задержки с одобрением "Спутника V"

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис: для признания "Спутника V" нужны дополнительные данные

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпула с препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Ампула с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в беседе с телеканалом RT объяснила причины задержки признания российской вакцины "Спутник V" со стороны организации.
По ее словам, они связаны с продолжающейся оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.

"Но оценка, процесс, продолжается", — заявила она.

Харрис назвала неправильными утверждения, что ВОЗ лицензирует препараты исключительно западного производства, приведя в пример признанные организацией вакцины из Китая и Индии.
Так, она обратила внимание, что для некоторых вакцин "традиционного Запада" этот процесс также занимает длительное время.
Как заявлял в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры по "Спутнику V" в ВОЗ удалось снять, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет разрешения со стороны организации в ближайшие пару месяцев.
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"Спутник V" признали уже более 70 стран с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет свыше 50 процентов населения Земли. Эффективность препарата оценивается в 97,6 процента — по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗМаргарет ХаррисРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19ОбществоИндияЗдоровьеМихаил МурашкоРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
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