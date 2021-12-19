https://ria.ru/20211219/soldat-1764477274.html

В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата

В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата - РИА Новости, 19.12.2021

В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак требует смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T23:58

2021-12-19T23:58

2021-12-19T23:58

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

министерство обороны белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак требует смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата.Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечалось, что в четверг белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Чечко Эмиль, 1996 года рождения. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест."Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага, и так это надо трактовать. Для меня, как для солдата, здесь не может быть иной интерпретации, нежели дезертирство во время войны. Если все политики говорят, что идет гибридная война против Польши, то давайте будем последовательными. Солдат изменил Польше во время войны, перейдя на сторону нашего врага, и это бесспорно", - заявил Скшыпчак изданию wPolityce."Этот солдат совершил самое страшное во время войны, перейдя на сторону врага, то есть совершил дезертирство. Если я сегодня читаю в СМИ, что прокуратура возбудила дело и ему грозит до 10 лет тюрьмы, то мне интересно, в чем дело. Во время войны он переходит на сторону врага и ему грозит 10 лет тюрьмы? Я этого не понимаю", - добавил генерал.Он считает, что данный солдат заслуживает смертной казни. "Солдат-дезертир, он перешел на сторону врага во время войны, поэтому ему грозит только один приговор - смертная казнь. И это даже не обсуждается", - заявил Скшыпчак. "Пуля в лоб и все", - заключил он.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.

https://ria.ru/20211218/polsha-1764369166.html

https://ria.ru/20211217/soldat-1764250892.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии