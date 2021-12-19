https://ria.ru/20211219/sneg-1764445939.html
Более десяти тысяч единиц техники убирают снег в Москве
Более десяти тысяч единиц техники убирают снег в Москве - РИА Новости, 19.12.2021
Более десяти тысяч единиц техники убирают снег в Москве
Более 10 тысяч единиц техники задействовано в уборке снега в Москве, в городе уже трижды провели подметание и противогололедную обработку, в 15.00 цикл работ... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:56
2021-12-19T15:56
2021-12-19T16:39
общество
снегопад в москве
москва
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч единиц техники задействовано в уборке снега в Москве, в городе уже трижды провели подметание и противогололедную обработку, в 15.00 цикл работ будет повторен, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что повсеместно идут работы по очистке улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов. Под особым контролем – состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Снег вывозится на снегосплавные пункты – работают все 56 стационарных пунктов. Продолжается непрерывный мониторинг улично-дорожной сети. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211215/sneg-1763778163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, снегопад в москве, москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
15:56 19.12.2021 (обновлено: 16:39 19.12.2021)
Более десяти тысяч единиц техники убирают снег в Москве
Более десяти тысяч единиц техники задействовали в уборке снега в Москве