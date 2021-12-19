https://ria.ru/20211219/siriya-1764427324.html

Депутаты Госдумы проведут в Дамаске ряд гуманитарных акций для детей

Депутаты Госдумы проведут в Дамаске ряд гуманитарных акций для детей - РИА Новости, 19.12.2021

Депутаты Госдумы проведут в Дамаске ряд гуманитарных акций для детей

Депутаты Госдумы, члены делегации по связям с Парламентом Сирии в рамках поездки в Дамаск организуют ряд гуманитарных акций для детей и проведут деловые... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T12:27

2021-12-19T12:27

2021-12-19T12:27

сирия

москва

тартус (город)

сергей гаврилов

дмитрий саблин

единая россия

госдума рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы, члены делегации по связям с Парламентом Сирии в рамках поездки в Дамаск организуют ряд гуманитарных акций для детей и проведут деловые встречи, рассказал РИА Новости координатор группы Дмитрий Саблин."В Сирии начинает работать делегация группы ГД по связям с парламентом Сирии. Планируются встречи с президентом САР, председателем Народного Совета, Патриархом Антиохийским и всего Востока. Мы в преддверии Нового года и Рождества организовали несколько гуманитарных акций для сирийских детей, вся жизнь которых пришлась на войну", - рассказал парламентарий.Как отметил политик, вместе с Правительством Москвы делегация планирует передать компьютеры, учебники русского языка и новогодние подарки в школу для детей погибших сирийских военных в Тартусе. А в Оперном театре Дамаска пройдет "Русская елка" для детей-сирот."Впервые за несколько лет в Представительстве РПЦ в Дамаске соберутся на Рождественскую елку маленькие православные сирийцы", - отметил он.Среди других планов - подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между правящей партией Сирии БААС и Общественным движением "Донецкая Республика"."Как сопредседатель рабочей группы по взаимодействию "Единой России" и БААС я координировал работу по организации взаимодействия между нашими донецкими и сирийскими братьями", - заключил Сабин.Среди членов делегации: вице-спикер Госдумы Шолбан Кора-оол, председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов, первый замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, первый заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко.

https://ria.ru/20211122/patrulirovanie-1760103381.html

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сирия, москва, тартус (город), сергей гаврилов, дмитрий саблин, единая россия, госдума рф, русская православная церковь, александр ющенко