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В Забайкалье создадут центр подготовки одаренных детей по примеру "Сириуса"
В Забайкалье создадут центр подготовки одаренных детей по примеру "Сириуса" - РИА Новости, 19.12.2021
В Забайкалье создадут центр подготовки одаренных детей по примеру "Сириуса"
Центр подготовки одарённых детей по технологии центра "Сириус" планируется создать к 1 сентября 2022 года в Забайкальском крае, заявил губернатор региона... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:38
2021-12-19T15:38
общество
забайкальский край
сочи
владимир путин
александр осипов
фонд "талант и успех"
образовательный центр "сириус"
россия
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ЧИТА, 19 дек - РИА Новости. Центр подготовки одарённых детей по технологии центра "Сириус" планируется создать к 1 сентября 2022 года в Забайкальском крае, заявил губернатор региона Александр Осипов в своем послании Законодательному собранию края."Мы запланировали к 1 сентября 2022 года создать центр подготовки одаренных детей, который использует технологии уже известного на всю страну проекта "Сириус". В результате выделения 260 миллионов рублей мы оснастим совершенно новый центр, где будут самые современные технологии для развития талантов и задатков детей", - отметил Осипов.По словам губернатора, в крае с начала года начнётся капитальный ремонт 33 школ на 1,2 миллиарда рублей.Образовательный центр "Сириус" был открыт 1 сентября 2015 года в Сочи фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
https://ria.ru/20211008/sirius-1753724079.html
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общество, забайкальский край, сочи, владимир путин, александр осипов, фонд "талант и успех", образовательный центр "сириус", россия
15:38 19.12.2021
 
В Забайкалье создадут центр подготовки одаренных детей по примеру "Сириуса"

Глава Забайкалья Осипов: в регионе создадут центр для одаренных детей по примеру "Сириуса"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧИТА, 19 дек - РИА Новости. Центр подготовки одарённых детей по технологии центра "Сириус" планируется создать к 1 сентября 2022 года в Забайкальском крае, заявил губернатор региона Александр Осипов в своем послании Законодательному собранию края.
"Мы запланировали к 1 сентября 2022 года создать центр подготовки одаренных детей, который использует технологии уже известного на всю страну проекта "Сириус". В результате выделения 260 миллионов рублей мы оснастим совершенно новый центр, где будут самые современные технологии для развития талантов и задатков детей", - отметил Осипов.
Образовательный центр Сириус в поселке городского тип Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 17:20
"Сириус" примет участие в реализации передовых инженерных школ
По словам губернатора, в крае с начала года начнётся капитальный ремонт 33 школ на 1,2 миллиарда рублей.
Образовательный центр "Сириус" был открыт 1 сентября 2015 года в Сочи фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
 
ОбществоЗабайкальский крайСочиВладимир ПутинАлександр ОсиповФонд "Талант и успех"Образовательный центр "Сириус"Россия
 
 
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