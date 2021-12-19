https://ria.ru/20211219/sirius-1764444357.html

В Забайкалье создадут центр подготовки одаренных детей по примеру "Сириуса"

В Забайкалье создадут центр подготовки одаренных детей по примеру "Сириуса" - РИА Новости, 19.12.2021

В Забайкалье создадут центр подготовки одаренных детей по примеру "Сириуса"

Центр подготовки одарённых детей по технологии центра "Сириус" планируется создать к 1 сентября 2022 года в Забайкальском крае, заявил губернатор региона... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:38

2021-12-19T15:38

2021-12-19T15:38

общество

забайкальский край

сочи

владимир путин

александр осипов

фонд "талант и успех"

образовательный центр "сириус"

россия

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ЧИТА, 19 дек - РИА Новости. Центр подготовки одарённых детей по технологии центра "Сириус" планируется создать к 1 сентября 2022 года в Забайкальском крае, заявил губернатор региона Александр Осипов в своем послании Законодательному собранию края."Мы запланировали к 1 сентября 2022 года создать центр подготовки одаренных детей, который использует технологии уже известного на всю страну проекта "Сириус". В результате выделения 260 миллионов рублей мы оснастим совершенно новый центр, где будут самые современные технологии для развития талантов и задатков детей", - отметил Осипов.По словам губернатора, в крае с начала года начнётся капитальный ремонт 33 школ на 1,2 миллиарда рублей.Образовательный центр "Сириус" был открыт 1 сентября 2015 года в Сочи фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

https://ria.ru/20211008/sirius-1753724079.html

забайкальский край

сочи

россия

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общество, забайкальский край, сочи, владимир путин, александр осипов, фонд "талант и успех", образовательный центр "сириус", россия