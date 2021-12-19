https://ria.ru/20211219/shtrafy-1764439959.html
Попова ответила на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19
Попова ответила на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021
Попова ответила на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19
Власти изучают опыт других стран в вопросе о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:59
2021-12-19T14:59
2021-12-19T21:28
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
штрафы
россия
коронавирус covid-19
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Власти изучают опыт других стран в вопросе о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", — заявила она в фильме Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По данным властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу препарата получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.Всего в России зарегистрировали шесть препаратов для вакцинации: гамалеевские "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Гам-Ковид-Вак М" (для подростков), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, штрафы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:59 19.12.2021 (обновлено: 21:28 19.12.2021)
Попова ответила на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова о штрафах за отказ от вакцинации: изучаем опыт других стран