02:12 19.12.2021 (обновлено: 04:34 19.12.2021)
Гражданам напомнили о штрафах за неубранный снег
Юрист Аванесов: неубранный снег при перекрытии доступа к зданиям грозит штрафом
© Комплекс городского хозяйства МосквыУборка снега
© Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов в беседе с агентством "Прайм" высказался о случаях, когда неубранный снег грозит административным штрафом.
Собеседник уточнил, что под санкции подпадает перекрытие доступа к некоторым объектам, что регламентировано статьей 20.4 КоАП России как нарушение требований пожарной безопасности.
"Речь идет о подъезде к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения", — приводит слова Аванесова издание.
Юрист обратил внимание, что штрафы распространяется как на граждан, так и на юридических лиц. При этом, по его словам, не имеет юридического значения, в каком отношении субъект правонарушения (землепользователь) состоит к СНТ, является ли он членом товарищества или нет.
Аванесов уточнил, что нарушитель может отделаться предупреждением или же заплатить штраф: для граждан — от двух тысяч до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей, а также для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.