https://ria.ru/20211219/shtraf-1764407574.html

Гражданам напомнили о штрафах за неубранный снег

Гражданам напомнили о штрафах за неубранный снег - РИА Новости, 19.12.2021

Гражданам напомнили о штрафах за неубранный снег

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов в беседе с агентством "Прайм" высказался о случаях, когда неубранный снег грозит административным... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T02:12

2021-12-19T02:12

2021-12-19T04:34

общество

россия

европейская юридическая служба

юрий аванесов

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов в беседе с агентством "Прайм" высказался о случаях, когда неубранный снег грозит административным штрафом.Собеседник уточнил, что под санкции подпадает перекрытие доступа к некоторым объектам, что регламентировано статьей 20.4 КоАП России как нарушение требований пожарной безопасности.Юрист обратил внимание, что штрафы распространяется как на граждан, так и на юридических лиц. При этом, по его словам, не имеет юридического значения, в каком отношении субъект правонарушения (землепользователь) состоит к СНТ, является ли он членом товарищества или нет.Аванесов уточнил, что нарушитель может отделаться предупреждением или же заплатить штраф: для граждан — от двух тысяч до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей, а также для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

https://ria.ru/20211203/draka-1761980746.html

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общество, россия, европейская юридическая служба, юрий аванесов