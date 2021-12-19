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Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщили в СУЭК
Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщили в СУЭК - РИА Новости, 19.12.2021
Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщили в СУЭК
Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:33
2021-12-19T20:33
2021-12-19T21:58
происшествия
кемеровская область
сибирская угольная энергетическая компания
инцидент на шахте имени рубана
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщает пресс-служба СУЭК.Ранее в воскресенье в шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. В шахте находились 128 человек, все они были выведены на поверхность, а работу шахты временно приостановили.Подчеркивается, что "вентиляция шахты работала и работает в нормальном режиме". Газовая обстановка в норме.Жизни и здоровью шахтеров, выведенных на поверхность из шахты имени Рубана в Кузбассе после инцидента, ничто не угрожает, говорится в сообщении СУЭК."Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении компании.Работа по выводу сотрудников из шахты имени Рубана в Кемеровской области была проведена слаженно и квалифицированно, сообщили в СУЭК.Как сообщили в компании, произошедшая на шахте имени Рубана ситуация - "достаточно обыденная и штатная, многократно отработанная на тренировках". В шахте действует система "Гранч", которая позволяет диспетчеру видеть каждого шахтера под землей онлайн и общаться с ним, а в каски горняков встроены датчики, определяющие состав атмосферы в шахте.
https://ria.ru/20211217/chupriyan-1764160181.html
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происшествия, кемеровская область, сибирская угольная энергетическая компания, инцидент на шахте имени рубана
20:33 19.12.2021 (обновлено: 21:58 19.12.2021)
Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщили в СУЭК
СУЭК: возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, жизнь шахтеров вне опасности
КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости.
Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщает пресс-служба СУЭК
.
Ранее в воскресенье в шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. В шахте находились 128 человек, все они были выведены на поверхность, а работу шахты временно приостановили.
"Девятнадцатого декабря на шахте им. Рубана сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО. Предварительная причина - самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне. Возгорания не было. В соответствии с существующим порядком действий все работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "вентиляция шахты работала и работает в нормальном режиме". Газовая обстановка в норме.
Жизни и здоровью шахтеров, выведенных на поверхность из шахты имени Рубана в Кузбассе после инцидента, ничто не угрожает, говорится в сообщении СУЭК.
"Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении компании.
Работа по выводу сотрудников из шахты имени Рубана в Кемеровской области
была проведена слаженно и квалифицированно, сообщили в СУЭК.
Как сообщили в компании, произошедшая на шахте имени Рубана ситуация - "достаточно обыденная и штатная, многократно отработанная на тренировках". В шахте действует система "Гранч", которая позволяет диспетчеру видеть каждого шахтера под землей онлайн и общаться с ним, а в каски горняков встроены датчики, определяющие состав атмосферы в шахте.
"При срабатывании датчика диспетчерский центр полностью контролировал ситуацию и местонахождение горняков, держал с ними связь. Немедленно были оповещены все экстренные службы, через систему "Гранч" была дана команда на выход. Вся работа по выводу сотрудников из шахты была проведена слаженно и квалифицированно", - говорится в сообщении.