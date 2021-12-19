https://ria.ru/20211219/shakhta-1764468368.html

Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщили в СУЭК

Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщили в СУЭК - РИА Новости, 19.12.2021

Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщили в СУЭК

Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T20:33

2021-12-19T20:33

2021-12-19T21:58

происшествия

кемеровская область

сибирская угольная энергетическая компания

инцидент на шахте имени рубана

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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было, сообщает пресс-служба СУЭК.Ранее в воскресенье в шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. В шахте находились 128 человек, все они были выведены на поверхность, а работу шахты временно приостановили.Подчеркивается, что "вентиляция шахты работала и работает в нормальном режиме". Газовая обстановка в норме.Жизни и здоровью шахтеров, выведенных на поверхность из шахты имени Рубана в Кузбассе после инцидента, ничто не угрожает, говорится в сообщении СУЭК."Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении компании.Работа по выводу сотрудников из шахты имени Рубана в Кемеровской области была проведена слаженно и квалифицированно, сообщили в СУЭК.Как сообщили в компании, произошедшая на шахте имени Рубана ситуация - "достаточно обыденная и штатная, многократно отработанная на тренировках". В шахте действует система "Гранч", которая позволяет диспетчеру видеть каждого шахтера под землей онлайн и общаться с ним, а в каски горняков встроены датчики, определяющие состав атмосферы в шахте.

https://ria.ru/20211217/chupriyan-1764160181.html

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, сибирская угольная энергетическая компания, инцидент на шахте имени рубана