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Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков
Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков - РИА Новости, 19.12.2021
Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков
Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, вывели всех рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:01
2021-12-19T20:25
происшествия
сибирская угольная энергетическая компания
инцидент на шахте имени рубана
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, вывели всех рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании."Все вышли, пострадавших нет", — добавили в СУЭК.В МЧС подтвердили эту информацию.Кроме того, в компании опровергли первоначальные сообщения о пожаре. Там рассказали, что в шахте "сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО". По предварительным данным, произошло "самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне". В соответствии с правилами все работы немедленно остановили. Вентиляция функционировала в нормальном режиме, газовая обстановка в норме.Как сообщали в экстренных службах, всего в забое находились 128 рабочих.По протоколу безопасности сразу началась эвакуация, со всеми установили связь. Работу шахты приостановили.В прокуратуре Кузбасса сообщили, что ведомство проведет проверку исполнения требований закона об охране труда и промышленной безопасности.Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина.Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.По данным надзорного ведомства, выявленные нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.После трагедии Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.
https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761881940.html
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происшествия, сибирская угольная энергетическая компания, инцидент на шахте имени рубана
20:01 19.12.2021 (обновлено: 20:25 19.12.2021)
 

Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, вывели всех рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании.
"Все вышли, пострадавших нет", — добавили в СУЭК.
В МЧС подтвердили эту информацию.
Кроме того, в компании опровергли первоначальные сообщения о пожаре. Там рассказали, что в шахте "сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО". По предварительным данным, произошло "самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне". В соответствии с правилами все работы немедленно остановили. Вентиляция функционировала в нормальном режиме, газовая обстановка в норме.
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 17:24
Путин заявил о фальсификации показаний датчиков в шахте "Листвяжная"
Как сообщали в экстренных службах, всего в забое находились 128 рабочих.
По протоколу безопасности сразу началась эвакуация, со всеми установили связь. Работу шахты приостановили.
В прокуратуре Кузбасса сообщили, что ведомство проведет проверку исполнения требований закона об охране труда и промышленной безопасности.
Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.
Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина.
Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие при аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 09:05
Глава МЧС сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке
По данным надзорного ведомства, выявленные нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.
После трагедии Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.
 
ПроисшествияСибирская угольная энергетическая компанияИнцидент на шахте имени Рубана
 
 
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