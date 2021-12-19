https://ria.ru/20211219/shakhta-1764466263.html

Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков

Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков - РИА Новости, 19.12.2021

Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков

Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, вывели всех рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T20:01

2021-12-19T20:01

2021-12-19T20:25

происшествия

сибирская угольная энергетическая компания

инцидент на шахте имени рубана

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, вывели всех рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании."Все вышли, пострадавших нет", — добавили в СУЭК.В МЧС подтвердили эту информацию.Кроме того, в компании опровергли первоначальные сообщения о пожаре. Там рассказали, что в шахте "сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО". По предварительным данным, произошло "самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне". В соответствии с правилами все работы немедленно остановили. Вентиляция функционировала в нормальном режиме, газовая обстановка в норме.Как сообщали в экстренных службах, всего в забое находились 128 рабочих.По протоколу безопасности сразу началась эвакуация, со всеми установили связь. Работу шахты приостановили.В прокуратуре Кузбасса сообщили, что ведомство проведет проверку исполнения требований закона об охране труда и промышленной безопасности.Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина.Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.По данным надзорного ведомства, выявленные нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.После трагедии Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761881940.html

https://ria.ru/20211217/chupriyan-1764160181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сибирская угольная энергетическая компания, инцидент на шахте имени рубана