https://ria.ru/20211219/shakhta-1764466263.html
Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков
Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков - РИА Новости, 19.12.2021
Из шахты имени Рубана эвакуировали всех горняков
Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, вывели всех рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:01
2021-12-19T20:01
2021-12-19T20:25
происшествия
сибирская угольная энергетическая компания
инцидент на шахте имени рубана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764460836_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_d64a7cd20d546fc9e78e1cbf0fe2d66f.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, вывели всех рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании."Все вышли, пострадавших нет", — добавили в СУЭК.В МЧС подтвердили эту информацию.Кроме того, в компании опровергли первоначальные сообщения о пожаре. Там рассказали, что в шахте "сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО". По предварительным данным, произошло "самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне". В соответствии с правилами все работы немедленно остановили. Вентиляция функционировала в нормальном режиме, газовая обстановка в норме.Как сообщали в экстренных службах, всего в забое находились 128 рабочих.По протоколу безопасности сразу началась эвакуация, со всеми установили связь. Работу шахты приостановили.В прокуратуре Кузбасса сообщили, что ведомство проведет проверку исполнения требований закона об охране труда и промышленной безопасности.Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина.Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.По данным надзорного ведомства, выявленные нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.После трагедии Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.
https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761881940.html
https://ria.ru/20211217/chupriyan-1764160181.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764460836_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_947b22e39a65657c89cb395d4a020947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сибирская угольная энергетическая компания, инцидент на шахте имени рубана
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе
, где датчики зафиксировали нагрев пласта, вывели всех рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании
.
"Все вышли, пострадавших нет", — добавили в СУЭК.
В МЧС подтвердили эту информацию.
Кроме того, в компании опровергли первоначальные сообщения о пожаре. Там рассказали, что в шахте "сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО". По предварительным данным, произошло "самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне". В соответствии с правилами все работы немедленно остановили. Вентиляция функционировала в нормальном режиме, газовая обстановка в норме.
Как сообщали в экстренных службах, всего в забое находились 128 рабочих.
По протоколу безопасности сразу началась эвакуация, со всеми установили связь. Работу шахты приостановили.
В прокуратуре Кузбасса сообщили, что ведомство проведет проверку исполнения требований закона об охране труда и промышленной безопасности.
Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области
выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.
Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры
со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина
.
Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
По данным надзорного ведомства, выявленные нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.
После трагедии Владимир Путин
поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.