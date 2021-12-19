https://ria.ru/20211219/shakhta-1764466157.html
Все горняки вышли на поверхность из шахты имени Рубана
Все горняки вышли на поверхность из шахты имени Рубана - РИА Новости, 19.12.2021
Все горняки вышли на поверхность из шахты имени Рубана
Все горняки, находившиеся в шахте имени Рубана в Кузбассе, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК-Кузбасс. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T19:58
2021-12-19T19:58
2021-12-19T20:22
происшествия
кемеровская область
сибирская угольная энергетическая компания
инцидент на шахте имени рубана
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
суэк-кузбасс
россия
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Все горняки, находившиеся в шахте имени Рубана в Кузбассе, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК-Кузбасс.Ранее в воскресенье в шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. В шахте находились 128 человек, из них 120 были выведены на поверхность."Все вышли, пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе компании.Все 128 горняков на шахте имени Рубана в Кемеровской области, где произошло нагревание угольного пласта, выведены на поверхность, пострадавших нет, сообщает МЧС России."Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
https://ria.ru/20211219/shakhta-1764460295.html
https://ria.ru/20211217/chupriyan-1764160181.html
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происшествия, кемеровская область, сибирская угольная энергетическая компания, инцидент на шахте имени рубана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суэк-кузбасс, россия
19:58 19.12.2021 (обновлено: 20:22 19.12.2021)
Все горняки вышли на поверхность из шахты имени Рубана
Все 128 горняков вышли на поверхность из шахты имени Рубана в Кузбассе, пострадавших нет