https://ria.ru/20211219/shakhta-1764466157.html

Все горняки вышли на поверхность из шахты имени Рубана

Все горняки вышли на поверхность из шахты имени Рубана - РИА Новости, 19.12.2021

Все горняки вышли на поверхность из шахты имени Рубана

Все горняки, находившиеся в шахте имени Рубана в Кузбассе, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК-Кузбасс. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T19:58

2021-12-19T19:58

2021-12-19T20:22

происшествия

кемеровская область

сибирская угольная энергетическая компания

инцидент на шахте имени рубана

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

суэк-кузбасс

россия

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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Все горняки, находившиеся в шахте имени Рубана в Кузбассе, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК-Кузбасс.Ранее в воскресенье в шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. В шахте находились 128 человек, из них 120 были выведены на поверхность."Все вышли, пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе компании.Все 128 горняков на шахте имени Рубана в Кемеровской области, где произошло нагревание угольного пласта, выведены на поверхность, пострадавших нет, сообщает МЧС России."Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

https://ria.ru/20211219/shakhta-1764460295.html

https://ria.ru/20211217/chupriyan-1764160181.html

кемеровская область

россия

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происшествия, кемеровская область, сибирская угольная энергетическая компания, инцидент на шахте имени рубана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суэк-кузбасс, россия