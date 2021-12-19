https://ria.ru/20211219/shakhta-1764462571.html
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили - РИА Новости, 19.12.2021
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили
Работа шахты имени Рубана в Кузбассе временно приостановлена после инцидента с нагреванием угольного пласта, из-за чего на поверхность вывели шахтеров, сообщили РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T19:16
2021-12-19T19:16
2021-12-19T19:29
происшествия
инцидент на шахте имени рубана
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
суэк-кузбасс
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Работа шахты имени Рубана в Кузбассе временно приостановлена после инцидента с нагреванием угольного пласта, из-за чего на поверхность вывели шахтеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании СУЭК.На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта, информировали ранее в МЧС. В компании "СУЭК-Кузбасс" РИА Новости поясняли, что пострадавших нет."План ликвидации аварии, протокол безопасности. По протоколу работа шахты приостановлена", – сказали в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20211219/shakhta-1764460295.html
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происшествия, инцидент на шахте имени рубана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суэк-кузбасс
19:16 19.12.2021 (обновлено: 19:29 19.12.2021)
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе из-за ЧП приостановили