https://ria.ru/20211219/shakhta-1764462571.html

Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили

Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили - РИА Новости, 19.12.2021

Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили

Работа шахты имени Рубана в Кузбассе временно приостановлена после инцидента с нагреванием угольного пласта, из-за чего на поверхность вывели шахтеров, сообщили РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T19:16

2021-12-19T19:16

2021-12-19T19:29

происшествия

инцидент на шахте имени рубана

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

суэк-кузбасс

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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Работа шахты имени Рубана в Кузбассе временно приостановлена после инцидента с нагреванием угольного пласта, из-за чего на поверхность вывели шахтеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании СУЭК.На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта, информировали ранее в МЧС. В компании "СУЭК-Кузбасс" РИА Новости поясняли, что пострадавших нет."План ликвидации аварии, протокол безопасности. По протоколу работа шахты приостановлена", – сказали в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20211219/shakhta-1764460295.html

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2021

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происшествия, инцидент на шахте имени рубана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суэк-кузбасс