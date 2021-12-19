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Из шахты имени Рубана на поверхность вывели 120 человек
Из шахты имени Рубана на поверхность вывели 120 человек - РИА Новости, 19.12.2021
Из шахты имени Рубана на поверхность вывели 120 человек
Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, на поверхность вывели большую часть рабочих, заявили в МЧС. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T18:43
2021-12-19T19:46
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, на поверхность вывели большую часть рабочих, заявили в МЧС.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, всего в забое находились 128 рабочих. Согласно первоначальным данным, в шахте произошел пожар, но в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании РИА Новости уточнили, что, по предварительной версии, случилось "самонагревание пласта и сработали соответствующие датчики".В СУЭК подчеркнули, что по протоколу безопасности сразу началась эвакуация горнорабочих, со всеми установлена связь."Видно, где кто находится и кто выходит. Среди тех, кто вышел, пострадавших нет. Те, кто в шахте, датчики показывают, что они двигаются, выходят на поверхность, их видно до метра. &lt;...&gt; У каждого в фонарике стоит датчик метана, &lt;...&gt; газовая атмосфера в шахте нормальная", — добавили в пресс-службе компании.Там также отметили, что работу шахты, согласно правилам, приостановили.В прокуратуре Кузбасса сообщили, что ведомство проведет проверку исполнения требований закона об охране труда и промышленной безопасности.Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина.Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.По данным надзорного ведомства, нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.После трагедии Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.
https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибирская угольная энергетическая компания
18:43 19.12.2021 (обновлено: 19:46 19.12.2021)
 

Из шахты имени Рубана на поверхность вывели 120 человек

© РИА Новости / Александр КряжевПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пожарная машина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, на поверхность вывели большую часть рабочих, заявили в МЧС.

"На 18:30 (мск) на поверхность выведено 120 человек. Эвакуация продолжается. На месте работают четыре отделения Кемеровского ВГСО", — уточнили в ведомстве.

Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, всего в забое находились 128 рабочих. Согласно первоначальным данным, в шахте произошел пожар, но в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании РИА Новости уточнили, что, по предварительной версии, случилось "самонагревание пласта и сработали соответствующие датчики".
В СУЭК подчеркнули, что по протоколу безопасности сразу началась эвакуация горнорабочих, со всеми установлена связь.
"Видно, где кто находится и кто выходит. Среди тех, кто вышел, пострадавших нет. Те, кто в шахте, датчики показывают, что они двигаются, выходят на поверхность, их видно до метра. <...> У каждого в фонарике стоит датчик метана, <...> газовая атмосфера в шахте нормальная", — добавили в пресс-службе компании.
Там также отметили, что работу шахты, согласно правилам, приостановили.
В прокуратуре Кузбасса сообщили, что ведомство проведет проверку исполнения требований закона об охране труда и промышленной безопасности.
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Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина.
Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
По данным надзорного ведомства, нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.
После трагедии Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сибирская угольная энергетическая компания
 
 
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