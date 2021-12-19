https://ria.ru/20211219/shakhta-1764459915.html

Из шахты имени Рубана на поверхность вывели 120 человек

Из шахты имени Рубана на поверхность вывели 120 человек - РИА Новости, 19.12.2021

Из шахты имени Рубана на поверхность вывели 120 человек

Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, на поверхность вывели большую часть рабочих, заявили в МЧС. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T18:43

2021-12-19T18:43

2021-12-19T19:46

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сибирская угольная энергетическая компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820612_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_5ced6a948244cc7d0f17940d4b80255f.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Из шахты имени А. Д. Рубана в Кузбассе, где датчики зафиксировали нагрев пласта, на поверхность вывели большую часть рабочих, заявили в МЧС.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, всего в забое находились 128 рабочих. Согласно первоначальным данным, в шахте произошел пожар, но в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании РИА Новости уточнили, что, по предварительной версии, случилось "самонагревание пласта и сработали соответствующие датчики".В СУЭК подчеркнули, что по протоколу безопасности сразу началась эвакуация горнорабочих, со всеми установлена связь."Видно, где кто находится и кто выходит. Среди тех, кто вышел, пострадавших нет. Те, кто в шахте, датчики показывают, что они двигаются, выходят на поверхность, их видно до метра. <...> У каждого в фонарике стоит датчик метана, <...> газовая атмосфера в шахте нормальная", — добавили в пресс-службе компании.Там также отметили, что работу шахты, согласно правилам, приостановили.В прокуратуре Кузбасса сообщили, что ведомство проведет проверку исполнения требований закона об охране труда и промышленной безопасности.Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина.Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.По данным надзорного ведомства, нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.После трагедии Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.

https://ria.ru/20211215/arest-1763944560.html

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761881940.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибирская угольная энергетическая компания