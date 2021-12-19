https://ria.ru/20211219/shakhta-1764459515.html
Из шахты имени Рубана вывели на поверхность 120 горняков
Из шахты имени Рубана вывели на поверхность 120 горняков - РИА Новости, 19.12.2021
Из шахты имени Рубана вывели на поверхность 120 горняков
На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T18:42
2021-12-19T18:42
2021-12-19T20:23
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
суэк-кузбасс
инцидент на шахте имени рубана
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее в компании "СУЭК-Кузбасс" РИА Новости информировали, что пострадавших в результате нагревания пласта на шахте имени Рубана в Кузбассе нет."На 18:30 (мск) на поверхность выведено 120 человек. Эвакуация продолжается. На месте работают четыре отделения Кемеровского ВГСО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211219/shakhta-1764460295.html
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, суэк-кузбасс, инцидент на шахте имени рубана
18:42 19.12.2021 (обновлено: 20:23 19.12.2021)
Из шахты имени Рубана вывели на поверхность 120 горняков
Из шахты имени Рубана вывели на поверхность 120 человек, эвакуация продолжается