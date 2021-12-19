https://ria.ru/20211219/shakhta-1764459149.html

Пострадавших из-за инцидента на шахте имени Рубана нет, сообщили в СУЭК

Пострадавших из-за инцидента на шахте имени Рубана нет, сообщили в СУЭК - РИА Новости, 19.12.2021

Пострадавших из-за инцидента на шахте имени Рубана нет, сообщили в СУЭК

Пострадавших в результате нагревания пласта на шахте имени Рубана в Кузбассе нет, сообщили РИА Новости в компании "СУЭК-Кузбасс". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T18:38

2021-12-19T18:38

2021-12-19T19:30

происшествия

кемерово

сибирская угольная энергетическая компания

суэк-кузбасс

инцидент на шахте имени рубана

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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Пострадавших в результате нагревания пласта на шахте имени Рубана в Кузбассе нет, сообщили РИА Новости в компании "СУЭК-Кузбасс".Ранее сообщалось, что в шахте произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, в шахте находятся 128 человек, их выводят на поверхность.Со всеми горянками, не вышедшими на данный момент на поверхность в шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе, есть связь, газовая обстановка в шахте нормальная, сообщили в пресс-службе компании СУЭК.На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта, сообщила ранее пресс-служба МЧС РФ."Со всеми людьми есть связь… видно где, кто, как находится, выходит и кто выходит. Среди тех, кто вышел, пострадавших нет. Те, кто в шахте, датчики показывают, что они двигаются, выходят на поверхность, их видно до метра. Система позволяет видеть каждого шахтера до метра, у него у каждого в фонарике стоит датчик метана... газовая атмосфера в шахте нормальная", – рассказали в пресс-службе компании.Ранее прокуратура Кузбасса сообщила, что организовала проверку после инцидента на шахте.

https://ria.ru/20211219/shakhta-1764462571.html

https://ria.ru/20211217/chupriyan-1764160181.html

кемерово

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происшествия, кемерово, сибирская угольная энергетическая компания, суэк-кузбасс, инцидент на шахте имени рубана