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https://ria.ru/20211219/shakhta-1764459149.html
Пострадавших из-за инцидента на шахте имени Рубана нет, сообщили в СУЭК
Пострадавших из-за инцидента на шахте имени Рубана нет, сообщили в СУЭК - РИА Новости, 19.12.2021
Пострадавших из-за инцидента на шахте имени Рубана нет, сообщили в СУЭК
Пострадавших в результате нагревания пласта на шахте имени Рубана в Кузбассе нет, сообщили РИА Новости в компании "СУЭК-Кузбасс". РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T18:38
2021-12-19T19:30
происшествия
кемерово
сибирская угольная энергетическая компания
суэк-кузбасс
инцидент на шахте имени рубана
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Пострадавших в результате нагревания пласта на шахте имени Рубана в Кузбассе нет, сообщили РИА Новости в компании "СУЭК-Кузбасс".Ранее сообщалось, что в шахте произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, в шахте находятся 128 человек, их выводят на поверхность.Со всеми горянками, не вышедшими на данный момент на поверхность в шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе, есть связь, газовая обстановка в шахте нормальная, сообщили в пресс-службе компании СУЭК.На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта, сообщила ранее пресс-служба МЧС РФ."Со всеми людьми есть связь… видно где, кто, как находится, выходит и кто выходит. Среди тех, кто вышел, пострадавших нет. Те, кто в шахте, датчики показывают, что они двигаются, выходят на поверхность, их видно до метра. Система позволяет видеть каждого шахтера до метра, у него у каждого в фонарике стоит датчик метана... газовая атмосфера в шахте нормальная", – рассказали в пресс-службе компании.Ранее прокуратура Кузбасса сообщила, что организовала проверку после инцидента на шахте.
https://ria.ru/20211219/shakhta-1764462571.html
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происшествия, кемерово, сибирская угольная энергетическая компания, суэк-кузбасс, инцидент на шахте имени рубана
18:38 19.12.2021 (обновлено: 19:30 19.12.2021)
 
Пострадавших из-за инцидента на шахте имени Рубана нет, сообщили в СУЭК

СУЭК: пострадавших из-за инцидента на шахте имени Рубана нет, с горняками есть связь

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудницы МЧС РФ у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудницы МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Пострадавших в результате нагревания пласта на шахте имени Рубана в Кузбассе нет, сообщили РИА Новости в компании "СУЭК-Кузбасс".
Ранее сообщалось, что в шахте произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, в шахте находятся 128 человек, их выводят на поверхность.
"Все выходят, сейчас все должны выйти. Предварительная причина – самонагревание пласта и сработали соответствующие датчики, и по протоколу безопасности люди обязаны выйти на поверхность, что сейчас и происходит. Пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью нет", – пояснили в пресс-службе компании.
Со всеми горянками, не вышедшими на данный момент на поверхность в шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе, есть связь, газовая обстановка в шахте нормальная, сообщили в пресс-службе компании СУЭК.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Вчера, 19:16
Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили
На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта, сообщила ранее пресс-служба МЧС РФ.
"Со всеми людьми есть связь… видно где, кто, как находится, выходит и кто выходит. Среди тех, кто вышел, пострадавших нет. Те, кто в шахте, датчики показывают, что они двигаются, выходят на поверхность, их видно до метра. Система позволяет видеть каждого шахтера до метра, у него у каждого в фонарике стоит датчик метана... газовая атмосфера в шахте нормальная", – рассказали в пресс-службе компании.
Ранее прокуратура Кузбасса сообщила, что организовала проверку после инцидента на шахте.
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие при аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 09:05
Глава МЧС сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке
 
ПроисшествияКемеровоСибирская угольная энергетическая компанияСУЭК-КУЗБАССИнцидент на шахте имени Рубана
 
 
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