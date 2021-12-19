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"Роскосмос" опроверг сообщения о миллионных тратах на банкет
"Роскосмос" опроверг сообщения о миллионных тратах на банкет - РИА Новости, 19.12.2021
"Роскосмос" опроверг сообщения о миллионных тратах на банкет
Роскосмос опроверг миллионные траты на банкет в связи с вручением премии Юрия Гагарина, заявив, что подобные слухи порочат имя первого космонавта Земли и... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T21:43
2021-12-19T21:45
роскосмос
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Роскосмос опроверг миллионные траты на банкет в связи с вручением премии Юрия Гагарина, заявив, что подобные слухи порочат имя первого космонавта Земли и правительственной премии, названной в его честь, заявили в госкорпорации.Ранее в одном из популярных Telegram-каналов появилась информация о том, что "Роскосмос" якобы потратил почти шесть миллионов рублей на организацию банкета в честь вручения премий имени Гагарина, накормив таким образом каждого из 150 гостей почти на 40 тысяч рублей."В связи с публикацией в ряде Telegram-каналов информации, порочащей имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина и правительственной премии, носящей его имя, Роскосмос заявляет следующее: премия, о которой идёт речь, присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года", - говорится в сообщении пресс-службы."Таким образом, государство поощряет космические исследования, разработки в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической техники и наземной космической инфраструктуры, крупные, в том числе международные, проекты по освоению космоса, образовательные и просветительские программы, а также научную деятельность, направленную на развитие космической отрасли", - уточняется в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, непосредственно организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495 122 рубля. Ещё 6450 рублей было направлено на обеспечение гостей и лауреатов питьевой водой в бутылках.Из остальных средств были оплачены поиск и подготовка помещения к проведению церемонии, монтаж/демонтаж сцены с экраном и звукового и светового оборудования, а также сценических конструкций и технического оборудования. Кроме того, средства понадобились на генератор мощностью 120 кВт, доставку и установку мебели - 150 стульев и 10 кресел, разработку арт-программы, создание видеороликов о лауреатах премии, видеороликов для открытия и закрытия церемонии.Помимо этого в итоговую сумму вошли расходы на ведущих церемонии, музыкальных коллективов, ди-джея, хостес, режиссёрско-постановочной группы, технического персонала, двух фотографов и двух видеооператоров."Как бы ни хотелось анонимным авторам, которые, возможно, способны наесть на 6 миллионов, но лауреаты правительственной премии питаются намного скромнее… Очень жаль, что определенные лица желают дискредитировать работу российских научных коллективов, работающих на прорывных направлениях исследования и освоения космоса", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211209/arkhiv-1762941895.html
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роскосмос, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт)
21:43 19.12.2021 (обновлено: 21:45 19.12.2021)
 
"Роскосмос" опроверг сообщения о миллионных тратах на банкет

"Роскосмос" опроверг сообщения о миллионных тратах на банкет в честь премии Гагарина

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Роскосмос опроверг миллионные траты на банкет в связи с вручением премии Юрия Гагарина, заявив, что подобные слухи порочат имя первого космонавта Земли и правительственной премии, названной в его честь, заявили в госкорпорации.
Ранее в одном из популярных Telegram-каналов появилась информация о том, что "Роскосмос" якобы потратил почти шесть миллионов рублей на организацию банкета в честь вручения премий имени Гагарина, накормив таким образом каждого из 150 гостей почти на 40 тысяч рублей.
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"В связи с публикацией в ряде Telegram-каналов информации, порочащей имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина и правительственной премии, носящей его имя, Роскосмос заявляет следующее: премия, о которой идёт речь, присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Таким образом, государство поощряет космические исследования, разработки в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической техники и наземной космической инфраструктуры, крупные, в том числе международные, проекты по освоению космоса, образовательные и просветительские программы, а также научную деятельность, направленную на развитие космической отрасли", - уточняется в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, непосредственно организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495 122 рубля. Ещё 6450 рублей было направлено на обеспечение гостей и лауреатов питьевой водой в бутылках.
Из остальных средств были оплачены поиск и подготовка помещения к проведению церемонии, монтаж/демонтаж сцены с экраном и звукового и светового оборудования, а также сценических конструкций и технического оборудования. Кроме того, средства понадобились на генератор мощностью 120 кВт, доставку и установку мебели - 150 стульев и 10 кресел, разработку арт-программы, создание видеороликов о лауреатах премии, видеороликов для открытия и закрытия церемонии.
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Помимо этого в итоговую сумму вошли расходы на ведущих церемонии, музыкальных коллективов, ди-джея, хостес, режиссёрско-постановочной группы, технического персонала, двух фотографов и двух видеооператоров.
"Как бы ни хотелось анонимным авторам, которые, возможно, способны наесть на 6 миллионов, но лауреаты правительственной премии питаются намного скромнее… Очень жаль, что определенные лица желают дискредитировать работу российских научных коллективов, работающих на прорывных направлениях исследования и освоения космоса", - добавили в пресс-службе.
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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