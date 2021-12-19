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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211219/revaktsinatsiya-1764437760.html
Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником"
Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником" - РИА Новости, 19.12.2021
Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником"
Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса препаратом "Спутник" не существует, следует из слов директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:40
2021-12-19T17:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса препаратом "Спутник" не существует, следует из слов директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга."Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником". &lt;…&gt; Абсолютно четко вы сказали: бесконечное количество раз", — сообщил ученый в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Говоря о появлении новых вариантов коронавируса и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.Как сообщал Гинцбург ранее на этой неделе, последние исследования показывают, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от нового омикрон-штамма.Вакцинация и ревакцинация остаются самым надежным способом защиты от коронавируса.По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.
https://ria.ru/20211216/revaktsinatsiya-1764057203.html
https://ria.ru/20211217/effektivnost-1764152700.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, омикрон-штамм коронавируса
14:40 19.12.2021 (обновлено: 17:10 19.12.2021)
 
Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником"

Гинцбург: ревакцинироваться "Спутником" можно каждые полгода бесконечное число раз

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ "Кореновская ЦРБ" города Кореновска
Вакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ Кореновская ЦРБ города Кореновска - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса препаратом "Спутник" не существует, следует из слов директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
"Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником". <…> Абсолютно четко вы сказали: бесконечное количество раз", — сообщил ученый в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
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16 декабря, 14:54Распространение коронавируса
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Говоря о появлении новых вариантов коронавируса и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.
"Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель", — пояснил директор Центра имени Гамалеи.
Как сообщал Гинцбург ранее на этой неделе, последние исследования показывают, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от нового омикрон-штамма.
Медработник в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в музее Россия моя история в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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Вакцинация и ревакцинация остаются самым надежным способом защиты от коронавируса.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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