https://ria.ru/20211219/revaktsinatsiya-1764437760.html

Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником"

Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником" - РИА Новости, 19.12.2021

Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником"

Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса препаратом "Спутник" не существует, следует из слов директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:40

2021-12-19T14:40

2021-12-19T17:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса препаратом "Спутник" не существует, следует из слов директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга."Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником". <…> Абсолютно четко вы сказали: бесконечное количество раз", — сообщил ученый в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Говоря о появлении новых вариантов коронавируса и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.Как сообщал Гинцбург ранее на этой неделе, последние исследования показывают, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от нового омикрон-штамма.Вакцинация и ревакцинация остаются самым надежным способом защиты от коронавируса.По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.

https://ria.ru/20211216/revaktsinatsiya-1764057203.html

https://ria.ru/20211217/effektivnost-1764152700.html

https://ria.ru/20211219/simptom-1764415300.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, омикрон-штамм коронавируса