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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211219/putin-1764437664.html
Песков шуткой ответил на вопрос о плане, если Путин заболеет COVID-19
Песков шуткой ответил на вопрос о плане, если Путин заболеет COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021
Песков шуткой ответил на вопрос о плане, если Путин заболеет COVID-19
Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:40
2021-12-19T15:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".На вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина, Песков сказал: "Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?""Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе – именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую", - отметил Песков.Он подчеркнул, что именно поэтому все соблюдают необходимые правила эпидемиологической безопасности."И именно поэтому президент – как ответственный гражданин Российской Федерации – привился, потом ревакцинировался, и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20211218/omikron-1764399471.html
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общество, здоровье - общество, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус в россии
14:40 19.12.2021 (обновлено: 15:21 19.12.2021)
 
Песков шуткой ответил на вопрос о плане, если Путин заболеет COVID-19

Песков в ответ на вопрос о плане на случай COVID у Путина усомнился, что его заразят

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".
На вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина, Песков сказал: "Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?"
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"Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе – именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую", - отметил Песков.
Он подчеркнул, что именно поэтому все соблюдают необходимые правила эпидемиологической безопасности.
"И именно поэтому президент – как ответственный гражданин Российской Федерации – привился, потом ревакцинировался, и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной", - добавил пресс-секретарь президента.
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