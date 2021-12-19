https://ria.ru/20211219/putin-1764437664.html

Песков шуткой ответил на вопрос о плане, если Путин заболеет COVID-19

Песков шуткой ответил на вопрос о плане, если Путин заболеет COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

Песков шуткой ответил на вопрос о плане, если Путин заболеет COVID-19

Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:40

2021-12-19T14:40

2021-12-19T15:21

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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дмитрий песков

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коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".На вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина, Песков сказал: "Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?""Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе – именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую", - отметил Песков.Он подчеркнул, что именно поэтому все соблюдают необходимые правила эпидемиологической безопасности."И именно поэтому президент – как ответственный гражданин Российской Федерации – привился, потом ревакцинировался, и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20211218/omikron-1764399471.html

https://ria.ru/20211218/omikron-1764381132.html

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общество, здоровье - общество, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус в россии