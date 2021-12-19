https://ria.ru/20211219/ptsr-tes-1764407983.html
В Греции ввели новые ограничения для туристов
В Греции ввели новые ограничения для туристов - РИА Новости, 19.12.2021
В Греции ввели новые ограничения для туристов
Все прибывающие в Грецию с 19 декабря путешественники из всех стран, независимо от вакцинации, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ПЦР-тест,... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T00:29
2021-12-19T00:29
2021-12-19T00:29
туризм
в мире
общество
афины
греция
россия
коронавирус covid-19
пцр-тест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155562/78/1555627827_98:0:1822:970_1920x0_80_0_0_f4dacd0d9cead61faa55334f2201af09.jpg
АФИНЫ, 19 дек - РИА Новости. Все прибывающие в Грецию с 19 декабря путешественники из всех стран, независимо от вакцинации, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки. Ограничение будет действовать с 19 декабря до 10 января 2022 года.Эта мера действует для всех, включая детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.Решение принято на период рождественских праздников в связи с распространением штамма "омикрон" и "в рамках усилий по борьбе с пандемией COVID-19".Мера вступит в силу с 6.00 (7.00 мск) воскресенья, 19 декабря, и будет действовать до 6.00 (7.00 мск) 10 января 2022 года.Ранее планировалось пускать всех путешественников только с ПЦР-тестом, сделанным в течение 48 часов до поездки. Затем срок действия ПЦР-теста решили увеличить до 72 часов, а в последний момент разрешили въезд и с 24-часовым экспресс-тестом.Главным образом мера коснется граждан Греции - они могли въезжать в страну без теста."Все путешественники в Грецию, независимо от национальности и способа въезда в страну, независимо от их вакцинации или перенесенного ранее заболевания, должны иметь отрицательный результат лабораторного анализа ПЦР на коронавирус COVID-19, который проводился в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию в государственных или частных сертифицированных лабораториях, и иметь свидетельство о вышеуказанном диагнозе на греческом, английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, которое включает имя человека, как оно указано в паспорте, или, в качестве альтернативы, отрицательный диагноз теста с помощью быстрого обнаружения антигена коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в течение 24 часов до прибытия в Грецию", - говорится в совместном министерском постановлении, опубликованном в "Правительственной газете".Тест должны делать все, включая детей в возрасте пяти лет и старше.Контролировать проверку всех документов должны аэропорты вылета, железнодорожные или судоходные компании, компании автомобильных перевозок.В случае положительного теста путешественник должен 10 дней находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания под присмотром властей.Изменения для РоссиянВсе путешественники, постоянно проживающие в России, для въезда в Грецию и раньше должны были иметь отрицательный тест ПЦР, сделанный в течение 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанный в течение 48 часов. Эта мера является обязательной и распространяется на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет.Кроме того, все путешественники - постоянные жители России - должны пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию.Постановление запрещает въезд в Грецию гражданам третьих стран, кроме ЕС и Шенгенского соглашения, за исключением пассажиров, путешествующих по важным причинам, и постоянных жители 42 стран и регионов. Среди них - Россия.
https://ria.ru/20211213/omikron-1763087735.html
https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html
https://ria.ru/20211217/volgograd-1763995884.html
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
афины
греция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155562/78/1555627827_314:0:1607:970_1920x0_80_0_0_62a30cd61e5d0dbf07d6048021fe8720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, афины, греция, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест
АФИНЫ, 19 дек - РИА Новости.
Все прибывающие в Грецию
с 19 декабря путешественники из всех стран, независимо от вакцинации, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки. Ограничение будет действовать с 19 декабря до 10 января 2022 года.
Эта мера действует для всех, включая детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.
Решение принято на период рождественских праздников в связи с распространением штамма "омикрон" и "в рамках усилий по борьбе с пандемией COVID-19".
"Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой. Это чрезвычайная мера - она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступит в силу утром в воскресенье, 19 декабря", - сказал официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.
Мера вступит в силу с 6.00 (7.00 мск) воскресенья, 19 декабря, и будет действовать до 6.00 (7.00 мск) 10 января 2022 года.
Ранее планировалось пускать всех путешественников только с ПЦР-тестом, сделанным в течение 48 часов до поездки. Затем срок действия ПЦР-теста решили увеличить до 72 часов, а в последний момент разрешили въезд и с 24-часовым экспресс-тестом.
Главным образом мера коснется граждан Греции - они могли въезжать в страну без теста.
"Все путешественники в Грецию, независимо от национальности и способа въезда в страну, независимо от их вакцинации или перенесенного ранее заболевания, должны иметь отрицательный результат лабораторного анализа ПЦР на коронавирус COVID-19, который проводился в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию в государственных или частных сертифицированных лабораториях, и иметь свидетельство о вышеуказанном диагнозе на греческом, английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, которое включает имя человека, как оно указано в паспорте, или, в качестве альтернативы, отрицательный диагноз теста с помощью быстрого обнаружения антигена коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в течение 24 часов до прибытия в Грецию", - говорится в совместном министерском постановлении, опубликованном в "Правительственной газете".
Тест должны делать все, включая детей в возрасте пяти лет и старше.
Контролировать проверку всех документов должны аэропорты вылета, железнодорожные или судоходные компании, компании автомобильных перевозок.
В случае положительного теста путешественник должен 10 дней находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания под присмотром властей.
Изменения для Россиян
Все путешественники, постоянно проживающие в России
, для въезда в Грецию и раньше должны были иметь отрицательный тест ПЦР, сделанный в течение 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанный в течение 48 часов. Эта мера является обязательной и распространяется на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет.
Кроме того, все путешественники - постоянные жители России - должны пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию.
Постановление запрещает въезд в Грецию гражданам третьих стран, кроме ЕС и Шенгенского соглашения, за исключением пассажиров, путешествующих по важным причинам, и постоянных жители 42 стран и регионов. Среди них - Россия.