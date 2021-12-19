https://ria.ru/20211219/ptsr-tes-1764407983.html

В Греции ввели новые ограничения для туристов

В Греции ввели новые ограничения для туристов - РИА Новости, 19.12.2021

В Греции ввели новые ограничения для туристов

Все прибывающие в Грецию с 19 декабря путешественники из всех стран, независимо от вакцинации, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ПЦР-тест,... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T00:29

2021-12-19T00:29

2021-12-19T00:29

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пцр-тест

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АФИНЫ, 19 дек - РИА Новости. Все прибывающие в Грецию с 19 декабря путешественники из всех стран, независимо от вакцинации, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки. Ограничение будет действовать с 19 декабря до 10 января 2022 года.Эта мера действует для всех, включая детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.Решение принято на период рождественских праздников в связи с распространением штамма "омикрон" и "в рамках усилий по борьбе с пандемией COVID-19".Мера вступит в силу с 6.00 (7.00 мск) воскресенья, 19 декабря, и будет действовать до 6.00 (7.00 мск) 10 января 2022 года.Ранее планировалось пускать всех путешественников только с ПЦР-тестом, сделанным в течение 48 часов до поездки. Затем срок действия ПЦР-теста решили увеличить до 72 часов, а в последний момент разрешили въезд и с 24-часовым экспресс-тестом.Главным образом мера коснется граждан Греции - они могли въезжать в страну без теста."Все путешественники в Грецию, независимо от национальности и способа въезда в страну, независимо от их вакцинации или перенесенного ранее заболевания, должны иметь отрицательный результат лабораторного анализа ПЦР на коронавирус COVID-19, который проводился в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию в государственных или частных сертифицированных лабораториях, и иметь свидетельство о вышеуказанном диагнозе на греческом, английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, которое включает имя человека, как оно указано в паспорте, или, в качестве альтернативы, отрицательный диагноз теста с помощью быстрого обнаружения антигена коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в течение 24 часов до прибытия в Грецию", - говорится в совместном министерском постановлении, опубликованном в "Правительственной газете".Тест должны делать все, включая детей в возрасте пяти лет и старше.Контролировать проверку всех документов должны аэропорты вылета, железнодорожные или судоходные компании, компании автомобильных перевозок.В случае положительного теста путешественник должен 10 дней находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания под присмотром властей.Изменения для РоссиянВсе путешественники, постоянно проживающие в России, для въезда в Грецию и раньше должны были иметь отрицательный тест ПЦР, сделанный в течение 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанный в течение 48 часов. Эта мера является обязательной и распространяется на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет.Кроме того, все путешественники - постоянные жители России - должны пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию.Постановление запрещает въезд в Грецию гражданам третьих стран, кроме ЕС и Шенгенского соглашения, за исключением пассажиров, путешествующих по важным причинам, и постоянных жители 42 стран и регионов. Среди них - Россия.

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https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

https://ria.ru/20211217/volgograd-1763995884.html

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в мире, общество, афины, греция, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест