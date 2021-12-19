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Тысячи суданцев протестуют в центре Хартума
Тысячи суданцев протестуют в центре Хартума - РИА Новости, 19.12.2021
Тысячи суданцев протестуют в центре Хартума
Тысячи людей собрались на демонстрацию перед Республиканским дворцом в центре столицы Судана Хартума, протестуя против соглашения между военными и премьером... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T17:45
2021-12-19T17:45
в мире
хартум (город)
судан
протесты
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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ХАРТУМ, 19 дек - РИА Новости. Тысячи людей собрались на демонстрацию перед Республиканским дворцом в центре столицы Судана Хартума, протестуя против соглашения между военными и премьером Абдаллой Хамдоком, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие начали шествие в сторону дворца из городов-спутников Хартума Омдурмана и Северного Хартума. Как сообщил источник РИА Новости, полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, пытаясь остановить их продвижение в центр города.Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, призвав демонстрантов собраться в окрестностях Республиканского дворца и блокировать баррикадами дороги, ведущие к нему.Демонстрации против соглашения между военными и Хамдоком, а также против власти военных проходят в Хартуме почти еженедельно. Полиция часто применяет против протестующих слезоточивый газ.Суданские военные 25 октября задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Новый Суверенный совет Судана вновь возглавил аль-Бурхан. В середине ноября аль-Бурхан и отстраненный от власти Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Соглашение гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.
https://ria.ru/20211121/sudan-1760055117.html
https://ria.ru/20211217/sanktsii-1764274393.html
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в мире, хартум (город), судан, протесты, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
17:45 19.12.2021
 
Тысячи суданцев протестуют в центре Хартума

Тысячи суданцев протестуют в центре Хартума против соглашения военных и премьера Хамдока

© AP Photo / Morwan AliАкция протеста в Хартуме, Судан
Акция протеста в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Morwan Ali
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ХАРТУМ, 19 дек - РИА Новости. Тысячи людей собрались на демонстрацию перед Республиканским дворцом в центре столицы Судана Хартума, протестуя против соглашения между военными и премьером Абдаллой Хамдоком, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие начали шествие в сторону дворца из городов-спутников Хартума Омдурмана и Северного Хартума. Как сообщил источник РИА Новости, полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, пытаясь остановить их продвижение в центр города.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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Премьер Судана заявил, что интересы республики для него превыше всего
Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, призвав демонстрантов собраться в окрестностях Республиканского дворца и блокировать баррикадами дороги, ведущие к нему.
Демонстрации против соглашения между военными и Хамдоком, а также против власти военных проходят в Хартуме почти еженедельно. Полиция часто применяет против протестующих слезоточивый газ.
Суданские военные 25 октября задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Новый Суверенный совет Судана вновь возглавил аль-Бурхан. В середине ноября аль-Бурхан и отстраненный от власти Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Соглашение гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.
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В миреХартум (город)СуданПротестыАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла Хамдок
 
 
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