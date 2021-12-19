https://ria.ru/20211219/prezident-1764421379.html

"Он президент, а не я". В Белом доме снова пришлось оправдываться

Вице-президента США разозлил вопрос журналиста о Джо Байдене - РИА Новости, 19.12.2021

"Он президент, а не я". В Белом доме снова пришлось оправдываться

Вице-президент США Камала Харрис жестко отреагировала на вопрос журналиста о том, кто на самом деле возглавляет страну, пишет The Hill. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T10:54

2021-12-19T10:54

2021-12-19T16:34

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис жестко отреагировала на вопрос журналиста о том, кто на самом деле возглавляет страну, пишет The Hill.В пятницу американский лидер Джо Байден во время выступления на церемонии в Университете Южной Каролины назвал Харрис президентом.На днях она участвовала в шоу Charlamagne Tha God Comedy Central. Ведущий попросил ее назвать имя "настоящего руководителя" Соединенных Штатов. "Это Джо Байден. И прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет", — ответила Харрис раздраженно.Затем она еще в более жестком тоне добавила, что занимает должность вице-президента.Это был уже второй случай, когда Байден причислил Харрис к главе государства, чем вызвал недоумение у американцев и СМИ.Американский президент регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, а также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского коллеги Владимира Путина и главы Пентагона Ллойда Остина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/bayden-1751295825.html

https://ria.ru/20211008/bayden-1753693272.html

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в мире, пентагон, сша, сирия, ливия, владимир путин, джо байден, ллойд остин, камала харрис