https://ria.ru/20211219/prezident-1764421379.html
"Он президент, а не я". В Белом доме снова пришлось оправдываться
Вице-президента США разозлил вопрос журналиста о Джо Байдене - РИА Новости, 19.12.2021
"Он президент, а не я". В Белом доме снова пришлось оправдываться
Вице-президент США Камала Харрис жестко отреагировала на вопрос журналиста о том, кто на самом деле возглавляет страну, пишет The Hill. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T10:54
2021-12-19T10:54
2021-12-19T16:34
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис жестко отреагировала на вопрос журналиста о том, кто на самом деле возглавляет страну, пишет The Hill.В пятницу американский лидер Джо Байден во время выступления на церемонии в Университете Южной Каролины назвал Харрис президентом.На днях она участвовала в шоу Charlamagne Tha God Comedy Central. Ведущий попросил ее назвать имя "настоящего руководителя" Соединенных Штатов. "Это Джо Байден. И прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет", — ответила Харрис раздраженно.Затем она еще в более жестком тоне добавила, что занимает должность вице-президента.Это был уже второй случай, когда Байден причислил Харрис к главе государства, чем вызвал недоумение у американцев и СМИ.Американский президент регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, а также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского коллеги Владимира Путина и главы Пентагона Ллойда Остина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/bayden-1751295825.html
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в мире, пентагон, сша, сирия, ливия, владимир путин, джо байден, ллойд остин, камала харрис
10:54 19.12.2021 (обновлено: 16:34 19.12.2021)
Вице-президента США разозлил вопрос журналиста о Джо Байдене
Вице-президента США Харрис разозлил вопрос о Джо Байдене