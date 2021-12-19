https://ria.ru/20211219/predlozheniya-1764430091.html

Американцы не поверили в якобы агрессивные намерения Путина

В США призвали последовать всем предложениям России - РИА Новости, 19.12.2021

Американцы не поверили в якобы агрессивные намерения Путина

Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали авторов статьи, которые попытались уличить Россию в попытках найти предлог для "вторжения" на... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T13:18

2021-12-19T13:18

2021-12-19T15:39

в мире

украина

сша

владимир путин

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали авторов статьи, которые попытались уличить Россию в попытках найти предлог для "вторжения" на Украину.По словам журналистов Робина Диксона и Пола Сонна, Москва специально предъявила высокие требования к США и НАТО по гарантиям безопасности, чтобы впоследствии оправдать ввод российских войск в соседнюю страну. Далеко не все пользователи разделяют такую позицию. Так, комментатор под ником Palika считает, что западные страны намерено раздувают тему "агрессивных действий" России."Путин никому не угрожает. Это фантазии — особенно вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения, которая подкрепляется лишь размытыми снимками со спутника", — пояснила она."У Путина есть веские и обусловленные географией причины стремиться иметь эту сферу влияния, <…> российские границы очень трудно защищать от нападений врагов, которые не раз случались в истории", — подчеркнул Mark1234.Другие читатели выразили мнение, что западные страны сами виноваты в растущей "агрессии" Москвы."Мы видим только то, что делают другие страны, и не замечаем, что сами делаем по отношению к ним. Необходимо открыто признавать свою ответственность и вину", — добавил Pal11.Нашлись и те, кто открыто призвал пойти на уступки России."Просто примите все требования России, но в обмен пусть она прекратит отношения с Китаем", — предложил USGovt.Комментатор под ником Andrew Clifford объяснил ему, почему такое развитие ситуации представляется маловероятным."Это невозможно. У Китая тоже масса проблем с США и НАТО, как и у России. <…> Вашингтон, по сути, выстрелил себе в ногу, оттолкнув Москву", — заключил он.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.МИД 17 декабря опубликовал проекты договоров с НАТО и США по гарантиям безопасности. Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение натовских стран на восток и вступление в нее Украины, развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

https://ria.ru/20211218/ukraina-1764382054.html

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763994322.html

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763768014.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, нато, россия