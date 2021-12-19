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Американцы не поверили в якобы агрессивные намерения Путина
В США призвали последовать всем предложениям России - РИА Новости, 19.12.2021
Американцы не поверили в якобы агрессивные намерения Путина
Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали авторов статьи, которые попытались уличить Россию в попытках найти предлог для "вторжения" на... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:18
2021-12-19T15:39
в мире
украина
сша
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали авторов статьи, которые попытались уличить Россию в попытках найти предлог для "вторжения" на Украину.По словам журналистов Робина Диксона и Пола Сонна, Москва специально предъявила высокие требования к США и НАТО по гарантиям безопасности, чтобы впоследствии оправдать ввод российских войск в соседнюю страну. Далеко не все пользователи разделяют такую позицию. Так, комментатор под ником Palika считает, что западные страны намерено раздувают тему "агрессивных действий" России."Путин никому не угрожает. Это фантазии — особенно вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения, которая подкрепляется лишь размытыми снимками со спутника", — пояснила она."У Путина есть веские и обусловленные географией причины стремиться иметь эту сферу влияния, &lt;…&gt; российские границы очень трудно защищать от нападений врагов, которые не раз случались в истории", — подчеркнул Mark1234.Другие читатели выразили мнение, что западные страны сами виноваты в растущей "агрессии" Москвы."Мы видим только то, что делают другие страны, и не замечаем, что сами делаем по отношению к ним. Необходимо открыто признавать свою ответственность и вину", — добавил Pal11.Нашлись и те, кто открыто призвал пойти на уступки России."Просто примите все требования России, но в обмен пусть она прекратит отношения с Китаем", — предложил USGovt.Комментатор под ником Andrew Clifford объяснил ему, почему такое развитие ситуации представляется маловероятным."Это невозможно. У Китая тоже масса проблем с США и НАТО, как и у России. &lt;…&gt; Вашингтон, по сути, выстрелил себе в ногу, оттолкнув Москву", — заключил он.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.МИД 17 декабря опубликовал проекты договоров с НАТО и США по гарантиям безопасности. Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение натовских стран на восток и вступление в нее Украины, развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
https://ria.ru/20211218/ukraina-1764382054.html
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763994322.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, россия
13:18 19.12.2021 (обновлено: 15:39 19.12.2021)
 
В США призвали последовать всем предложениям России

Читатели WP: Запад специально раздувает истерику вокруг "планов России напасть на Украину"

© AP Photo / David PhillipФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / David Phillip
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post раскритиковали авторов статьи, которые попытались уличить Россию в попытках найти предлог для "вторжения" на Украину.
По словам журналистов Робина Диксона и Пола Сонна, Москва специально предъявила высокие требования к США и НАТО по гарантиям безопасности, чтобы впоследствии оправдать ввод российских войск в соседнюю страну.
Далеко не все пользователи разделяют такую позицию. Так, комментатор под ником Palika считает, что западные страны намерено раздувают тему "агрессивных действий" России.
"Путин никому не угрожает. Это фантазии — особенно вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения, которая подкрепляется лишь размытыми снимками со спутника", — пояснила она.
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"У Путина есть веские и обусловленные географией причины стремиться иметь эту сферу влияния, <…> российские границы очень трудно защищать от нападений врагов, которые не раз случались в истории", — подчеркнул Mark1234.
Другие читатели выразили мнение, что западные страны сами виноваты в растущей "агрессии" Москвы.

"Россия ничем не провоцировала расширение НАТО на восток на начальном этапе. Расширение альянса на восток в начале 1990-х годов фактически развязало новую холодную войну в этом регионе", — написал SvenDog.

"Мы видим только то, что делают другие страны, и не замечаем, что сами делаем по отношению к ним. Необходимо открыто признавать свою ответственность и вину", — добавил Pal11.
Нашлись и те, кто открыто призвал пойти на уступки России.
"Просто примите все требования России, но в обмен пусть она прекратит отношения с Китаем", — предложил USGovt.
Комментатор под ником Andrew Clifford объяснил ему, почему такое развитие ситуации представляется маловероятным.
"Это невозможно. У Китая тоже масса проблем с США и НАТО, как и у России. <…> Вашингтон, по сути, выстрелил себе в ногу, оттолкнув Москву", — заключил он.
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Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
МИД 17 декабря опубликовал проекты договоров с НАТО и США по гарантиям безопасности. Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение натовских стран на восток и вступление в нее Украины, развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
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