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https://ria.ru/20211219/potok-1764453841.html
В Германии заявили о "головной боли" ЕС из-за "Северного потока — 2"
В Германии заявили о "головной боли" ЕС из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.12.2021
В Германии заявили о "головной боли" ЕС из-за "Северного потока — 2"
Глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что проект "Северный поток — 2" не является исключительно экономическим,... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T17:26
2021-12-19T17:26
в мире
европа
германия
михаэль рот
северный поток — 2
олаф шольц
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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что проект "Северный поток — 2" не является исключительно экономическим, политические факторы также играют свою роль.В четверг федеральный канцлер Олаф Шольц в Брюсселе, говоря о сертификации в Германии оператора трубопровода "Северный поток — 2", заявил, что речь идет об административно-правовом вопросе, который ведется в соответствии с правом и что на него не оказывается политического влияния."Я должен признать... что "Северный поток — 2" не является исключительно экономическим проектом, потому что когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект, и это тема, которая доставляет многим в Европейском союзе головную боль", - заявил Рот в интервью Deutschlandfunk.На замечание, что это противоречит позиции канцлера Олафа Шольца, Рот заявил, что понял его высказывание в Брюсселе иначе. По его словам, Шольц говорил о процессе сертификации оператора трубопровода Федеральным сетевым агентством, и этот процесс действительно не зависит от политических событий. Но он добавил, что Германия отстаивает интересы энергобезопасности Украины и "когда газ пойдет по трубопроводу в Германию и Европу, это не должно повести к тому, чтобы Украина оказалась пострадавшей страной, если газ не будет транспортироваться через Украину".Также он указал на тему диверсификации источников энергии в Европе и защиту климата. "И я остаюсь при своем, что это, разумеется, тема, о которой мы должны говорить не только в производственно-экономическом или народохозяйственном ключе, но и в конце концов - когда будет выдано разрешение (Федеральным сетевым агентством), - также и в политическом ключе", - заявил он.
https://ria.ru/20211218/potok-1764381503.html
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в мире, европа, германия, михаэль рот, северный поток — 2, олаф шольц
17:26 19.12.2021
 
В Германии заявили о "головной боли" ЕС из-за "Северного потока — 2"

Депутат бундестага Рот назвал "Северный поток — 2" политическим проектом

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что проект "Северный поток — 2" не является исключительно экономическим, политические факторы также играют свою роль.
В четверг федеральный канцлер Олаф Шольц в Брюсселе, говоря о сертификации в Германии оператора трубопровода "Северный поток — 2", заявил, что речь идет об административно-правовом вопросе, который ведется в соответствии с правом и что на него не оказывается политического влияния.
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"Я должен признать... что "Северный поток — 2" не является исключительно экономическим проектом, потому что когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект, и это тема, которая доставляет многим в Европейском союзе головную боль", - заявил Рот в интервью Deutschlandfunk.
На замечание, что это противоречит позиции канцлера Олафа Шольца, Рот заявил, что понял его высказывание в Брюсселе иначе. По его словам, Шольц говорил о процессе сертификации оператора трубопровода Федеральным сетевым агентством, и этот процесс действительно не зависит от политических событий. Но он добавил, что Германия отстаивает интересы энергобезопасности Украины и "когда газ пойдет по трубопроводу в Германию и Европу, это не должно повести к тому, чтобы Украина оказалась пострадавшей страной, если газ не будет транспортироваться через Украину".
Также он указал на тему диверсификации источников энергии в Европе и защиту климата. "И я остаюсь при своем, что это, разумеется, тема, о которой мы должны говорить не только в производственно-экономическом или народохозяйственном ключе, но и в конце концов - когда будет выдано разрешение (Федеральным сетевым агентством), - также и в политическом ключе", - заявил он.
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В миреЕвропаГерманияМихаэль РотСеверный поток — 2Олаф Шольц
 
 
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