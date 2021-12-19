В Германии заявили о "головной боли" ЕС из-за "Северного потока — 2"
Депутат бундестага Рот назвал "Северный поток — 2" политическим проектом
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что проект "Северный поток — 2" не является исключительно экономическим, политические факторы также играют свою роль.
В четверг федеральный канцлер Олаф Шольц в Брюсселе, говоря о сертификации в Германии оператора трубопровода "Северный поток — 2", заявил, что речь идет об административно-правовом вопросе, который ведется в соответствии с правом и что на него не оказывается политического влияния.
"Я должен признать... что "Северный поток — 2" не является исключительно экономическим проектом, потому что когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект, и это тема, которая доставляет многим в Европейском союзе головную боль", - заявил Рот в интервью Deutschlandfunk.
На замечание, что это противоречит позиции канцлера Олафа Шольца, Рот заявил, что понял его высказывание в Брюсселе иначе. По его словам, Шольц говорил о процессе сертификации оператора трубопровода Федеральным сетевым агентством, и этот процесс действительно не зависит от политических событий. Но он добавил, что Германия отстаивает интересы энергобезопасности Украины и "когда газ пойдет по трубопроводу в Германию и Европу, это не должно повести к тому, чтобы Украина оказалась пострадавшей страной, если газ не будет транспортироваться через Украину".
Также он указал на тему диверсификации источников энергии в Европе и защиту климата. "И я остаюсь при своем, что это, разумеется, тема, о которой мы должны говорить не только в производственно-экономическом или народохозяйственном ключе, но и в конце концов - когда будет выдано разрешение (Федеральным сетевым агентством), - также и в политическом ключе", - заявил он.