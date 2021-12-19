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Россиян ждут ужасные аномалии. Вильфанд обратился к стране
Вильфанд предупредил россиян о росте числа экстремальных природных явлений - РИА Новости, 19.12.2021
Россиян ждут ужасные аномалии. Вильфанд обратился к стране
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой" допустил, что из-за глобального потепления россиян ждет больше... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T02:58
2021-12-19T02:58
2021-12-19T14:11
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой" допустил, что из-за глобального потепления россиян ждет больше экстремальных природных явлений.Специалист указал, что из-за географических особенностей процесс изменения климата в стране идет быстрее, чем в среднем по миру."Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за десять лет. А в России — 0,45 градуса за десять лет, в 2,5 раза выше! Это связано с тем, что наша страна континентальная и находится в умеренных и высоких широтах. В широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление сказывается наиболее явно", — объяснил он.По его прогнозам, повышение температуры приведет к тому, что на юге европейской части страны климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков.Он считает, что потепление может вызвать таяние вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, приведет к "самым неприятным последствиям". В частности, такой процесс угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений, пояснил метеоролог. Научный руководитель Гидрометцентра заключил, что повышение средней температуры на Земле — "все-таки не катастрофа, не ядерная война", и указал на необходимость адаптироваться к изменяющимся условиям. Он добавил, что мировое сообщество принимает эффективные меры для снижения концентрации парниковых газов.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
02:58 19.12.2021 (обновлено: 14:11 19.12.2021)
Вильфанд предупредил россиян о росте числа экстремальных природных явлений
Синоптик Вильфанд: изменение климата приведет к волнам аномальной жары летом в России
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
в беседе с "Парламентской газетой
" допустил, что из-за глобального потепления россиян ждет больше экстремальных природных явлений.
Специалист указал, что из-за географических особенностей процесс изменения климата в стране идет быстрее, чем в среднем по миру.
"Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за десять лет. А в России — 0,45 градуса за десять лет, в 2,5 раза выше! Это связано с тем, что наша страна континентальная и находится в умеренных и высоких широтах. В широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление сказывается наиболее явно", — объяснил он.
По его прогнозам, повышение температуры приведет к тому, что на юге европейской части страны климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков.
"К тому же нас ждет увеличение экстремальных природных явлений. Особенно это касается волн аномальной жары летом. По данным Росгидромета, за последнюю четверть века количество опасных явлений увеличилось в два раза", — подчеркнул Вильфанд.
Он считает, что потепление может вызвать таяние вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, приведет к "самым неприятным последствиям". В частности, такой процесс угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений, пояснил метеоролог.
Научный руководитель Гидрометцентра заключил, что повышение средней температуры на Земле — "все-таки не катастрофа, не ядерная война", и указал на необходимость адаптироваться к изменяющимся условиям. Он добавил, что мировое сообщество принимает эффективные меры для снижения концентрации парниковых газов.