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Россиян ждут ужасные аномалии. Вильфанд обратился к стране

Вильфанд предупредил россиян о росте числа экстремальных природных явлений - РИА Новости, 19.12.2021

Россиян ждут ужасные аномалии. Вильфанд обратился к стране

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой" допустил, что из-за глобального потепления россиян ждет больше... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T02:58

2021-12-19T02:58

2021-12-19T14:11

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой" допустил, что из-за глобального потепления россиян ждет больше экстремальных природных явлений.Специалист указал, что из-за географических особенностей процесс изменения климата в стране идет быстрее, чем в среднем по миру."Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за десять лет. А в России — 0,45 градуса за десять лет, в 2,5 раза выше! Это связано с тем, что наша страна континентальная и находится в умеренных и высоких широтах. В широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление сказывается наиболее явно", — объяснил он.По его прогнозам, повышение температуры приведет к тому, что на юге европейской части страны климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков.Он считает, что потепление может вызвать таяние вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, приведет к "самым неприятным последствиям". В частности, такой процесс угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений, пояснил метеоролог. Научный руководитель Гидрометцентра заключил, что повышение средней температуры на Земле — "все-таки не катастрофа, не ядерная война", и указал на необходимость адаптироваться к изменяющимся условиям. Он добавил, что мировое сообщество принимает эффективные меры для снижения концентрации парниковых газов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/pogoda-1764243269.html

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия