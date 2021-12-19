13:29 19.12.2021 (обновлено: 17:05 19.12.2021)
Попова назвала условия закрытия границ
Анна Попова привела в пример 2020 год, говоря о принятии решений по закрытию границ
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска", — сказала она в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент интервью показали в эфире телеканала "Россия 1".
В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.
Ранее главный государственный санитарный врач предупредила граждан, собирающихся поехать за рубеж, об опасности заразиться новым штаммом коронавируса и застрять в другой стране в случае ограничений. Она отметила, что "ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество возможных проблем со здоровьем".
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России зарегистрировали уже 25 случаев инфицирования омикрон-вариантом.