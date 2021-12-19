https://ria.ru/20211219/popova-1764431374.html

Попова назвала условия закрытия границ

Попова назвала условия закрытия границ - РИА Новости, 19.12.2021

Попова назвала условия закрытия границ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T13:29

2021-12-19T13:29

2021-12-19T17:05

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска", — сказала она в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент интервью показали в эфире телеканала "Россия 1".В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан. Ранее главный государственный санитарный врач предупредила граждан, собирающихся поехать за рубеж, об опасности заразиться новым штаммом коронавируса и застрять в другой стране в случае ограничений. Она отметила, что "ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество возможных проблем со здоровьем".Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России зарегистрировали уже 25 случаев инфицирования омикрон-вариантом.

https://ria.ru/20211218/lokdaun-1764401205.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия