https://ria.ru/20211219/peskov-1764442335.html

Песков охарактеризовал антиваксеров двумя словами

Песков назвал агитаторов против вакцинации от COVID-19 опасными дураками - РИА Новости, 19.12.2021

Песков охарактеризовал антиваксеров двумя словами

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:19

2021-12-19T15:19

2021-12-19T15:34

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

михаил мурашко

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками"."Это два слова — одним словом это не выразишь", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".Вакцинация и ревакцинация остаются самым надежным способом защиты от коронавируса.Министр здравоохранения Михаила Мурашко ранее отмечал, что доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы. По его словам, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые.В конце сентября в ВОЗ подтвердили связь между смертностью от SARS-CoV-2 и отказом от профилактической иммунизации.Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764438376.html

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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19