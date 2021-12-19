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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211219/peskov-1764442335.html
Песков охарактеризовал антиваксеров двумя словами
Песков назвал агитаторов против вакцинации от COVID-19 опасными дураками - РИА Новости, 19.12.2021
Песков охарактеризовал антиваксеров двумя словами
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками". РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:19
2021-12-19T15:34
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
михаил мурашко
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками"."Это два слова — одним словом это не выразишь", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".Вакцинация и ревакцинация остаются самым надежным способом защиты от коронавируса.Министр здравоохранения Михаила Мурашко ранее отмечал, что доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы. По его словам, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые.В конце сентября в ВОЗ подтвердили связь между смертностью от SARS-CoV-2 и отказом от профилактической иммунизации.Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19
15:19 19.12.2021 (обновлено: 15:34 19.12.2021)
 
Песков назвал агитаторов против вакцинации от COVID-19 опасными дураками

Пресс-секретарь президента Песков назвал агитирующих против вакцинации опасными дураками

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками".
"Это два слова — одним словом это не выразишь", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
14:46Распространение коронавируса
Высокая смертность от COVID-19 гнетет президента, заявил Песков
Вакцинация и ревакцинация остаются самым надежным способом защиты от коронавируса.
Министр здравоохранения Михаила Мурашко ранее отмечал, что доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы. По его словам, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые.
В конце сентября в ВОЗ подтвердили связь между смертностью от SARS-CoV-2 и отказом от профилактической иммунизации.
Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.
 
Распространение коронавирусаОбществоДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19
 
 
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