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Песков охарактеризовал антиваксеров двумя словами
Песков назвал агитаторов против вакцинации от COVID-19 опасными дураками - РИА Новости, 19.12.2021
Песков охарактеризовал антиваксеров двумя словами
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками". РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:19
2021-12-19T15:19
2021-12-19T15:34
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
михаил мурашко
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками"."Это два слова — одним словом это не выразишь", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".Вакцинация и ревакцинация остаются самым надежным способом защиты от коронавируса.Министр здравоохранения Михаила Мурашко ранее отмечал, что доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы. По его словам, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые.В конце сентября в ВОЗ подтвердили связь между смертностью от SARS-CoV-2 и отказом от профилактической иммунизации.Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19
15:19 19.12.2021 (обновлено: 15:34 19.12.2021)
Песков назвал агитаторов против вакцинации от COVID-19 опасными дураками
Пресс-секретарь президента Песков назвал агитирующих против вакцинации опасными дураками