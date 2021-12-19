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В Кремле убеждены, что ВОЗ признает "Спутник V" через несколько месяцев
В Кремле убеждены, что ВОЗ признает "Спутник V" через несколько месяцев - РИА Новости, 19.12.2021
В Кремле убеждены, что ВОЗ признает "Спутник V" через несколько месяцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в течение нескольких месяцев признает российскую вакцину... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:41
2021-12-19T14:41
2021-12-19T14:41
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
воз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в течение нескольких месяцев признает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Я глубоко убежден, что буквально уже в течение нескольких месяцев... ВОЗ все-таки признает "Спутник", и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1".Представитель Кремля отметил, что можно долго рассуждать о причинах непризнания российской вакцины от COVID во всем мире - предвзятое отношение к стране или же бюрократия, но возникают трудности по предоставлению нужного набора информации из-за разных требований."Да, нашу вакцину пока не одобрили в ВОЗе. И можно долго рассуждать, что за этим стоит – некое предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы. Возникают трудности, связанные с заполнением документов, связанные с предоставлением нужного набора информации, потому что у нас – свои требования, там – свои требования. На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде на канале Россия 1 в ответ на вопрос о непризнании российской вакцины.
https://radiosputnik.ria.ru/20211219/vaktsina-1764418751.html
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общество, дмитрий песков, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
В Кремле убеждены, что ВОЗ признает "Спутник V" через несколько месяцев
Пресс-секретарь Путина Песков: ВОЗ может признать "Спутник V" в течение нескольких месяцев