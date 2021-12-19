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Париж не хочет возвращаться к холодной войне с Россией, заявили во Франции
Париж не хочет возвращаться к холодной войне с Россией, заявили во Франции - РИА Новости, 19.12.2021
Париж не хочет возвращаться к холодной войне с Россией, заявили во Франции
Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны могут политически изолировать Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины, но добавила, РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:17
2021-12-19T14:27
в мире
киев
франция
дмитрий песков
нато
флоранс парли
ситуация в днр и лнр
россия
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ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны могут политически изолировать Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины, но добавила, что Париж не хочет возвращаться к холодной войне."Наша цель, разделяемая нашими европейскими и американскими партнерами, состоит в том, чтобы отговорить российские власти от шага, который мог бы спровоцировать драматическую цепь событий. Но мы не хотим возврата к холодной войне", - сказала Парли в интервью Journal du Dimanche, говоря о возможных стратегических последствиях для России из-за Украины.По ее словам, чтобы избежать этого, "нельзя допустить эскалацию конфликта и необходимо сохранять спокойствие"."В то же время мы хотим поддерживать диалог с Россией, который Президент Республики инициировал в 2019 году. Более того, именно в рамках встречи в прошлом месяце в Париже между министрами обороны и иностранных дел России и Франции, мы использовали выражение "масштабных и стратегических последствий". У нас есть открытый и прямой диалог с русскими, потому что мы должны иметь возможность говорить друг другу вещи прямо", - подчеркнула министр.Отвечая на вопрос о том, какие меры могут принять государства запада против РФ, министр напомнила, что против Москвы уже введены санкции, которые можно ужесточить. Россию также можно "политически изолировать", добавила она. "Но мы не хотим возвращения к холодной войне", - подчеркнула Парли.Ранее в МИД Франции заявили, что России были посланы сигналы о масштабных и стратегических последствиях в случае "посягательства на территориальную целостность Украины". Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/rossiya-1764110340.html
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в мире, киев, франция, дмитрий песков, нато, флоранс парли, ситуация в днр и лнр, россия, мид франции‎
13:17 19.12.2021 (обновлено: 14:27 19.12.2021)
 
Париж не хочет возвращаться к холодной войне с Россией, заявили во Франции

Министр обороны Франции Парли: Париж не хочет возвращаться к холодной войне с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны могут политически изолировать Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины, но добавила, что Париж не хочет возвращаться к холодной войне.
"Наша цель, разделяемая нашими европейскими и американскими партнерами, состоит в том, чтобы отговорить российские власти от шага, который мог бы спровоцировать драматическую цепь событий. Но мы не хотим возврата к холодной войне", - сказала Парли в интервью Journal du Dimanche, говоря о возможных стратегических последствиях для России из-за Украины.
По ее словам, чтобы избежать этого, "нельзя допустить эскалацию конфликта и необходимо сохранять спокойствие".
"В то же время мы хотим поддерживать диалог с Россией, который Президент Республики инициировал в 2019 году. Более того, именно в рамках встречи в прошлом месяце в Париже между министрами обороны и иностранных дел России и Франции, мы использовали выражение "масштабных и стратегических последствий". У нас есть открытый и прямой диалог с русскими, потому что мы должны иметь возможность говорить друг другу вещи прямо", - подчеркнула министр.
Отвечая на вопрос о том, какие меры могут принять государства запада против РФ, министр напомнила, что против Москвы уже введены санкции, которые можно ужесточить. Россию также можно "политически изолировать", добавила она.
"Но мы не хотим возвращения к холодной войне", - подчеркнула Парли.
Ранее в МИД Франции заявили, что России были посланы сигналы о масштабных и стратегических последствиях в случае "посягательства на территориальную целостность Украины".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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