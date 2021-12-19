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В ВКС России назвали Bayraktar "лакомой" мишенью для "Панцирей"
В ВКС России назвали Bayraktar "лакомой" мишенью для "Панцирей" - РИА Новости, 19.12.2021
В ВКС России назвали Bayraktar "лакомой" мишенью для "Панцирей"
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" способны без труда поразить дроны турецкого производства Bayraktar, для них эти беспилотники являются... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T23:02
2021-12-19T23:02
2021-12-19T23:02
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" способны без труда поразить дроны турецкого производства Bayraktar, для них эти беспилотники являются "лакомой" целью, заявил в воскресенье заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин."Для "Панциря" Bayraktar с его массово-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками - это самая удобная мишень. Никакой сложности, если даже расчёт подготовлен на оценку "удовлетворительно", я вас уверяю, не представляет. Это очень легкая, очень лакомая для "Панциря" мишень", - сказал он в эфире телепрограммы "Вести недели".Отвечая на вопрос ведущего, почему при этом Bayraktar и израильские ракеты смогли уничтожить эти ЗРПК в Сирии и Ливии, Муравкин отметил, что в тех случаях "Панцири" были оставлены без операторов, или же не были надлежащим образом замаскированы.Ранее ряд зарубежных СМИ, в том числе турецкое издание Haber 7, опубликовали информацию, согласно которой российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" в Сирии, Ливии показали свою "беспомощность" перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2.В частности, в статье Haber 7 отмечается, что Bayraktar TB2 поразил значительное количество "Панцирь-С" и других объектов в ходе наступления вооруженных сил Сирии в провинции Идлиб и уничтожил практически все ЗРПК российского производства в Ливии при попытке формирований фельдмаршала Халифы Хафтара захватить Триполи.
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в мире, панцирь-с1, воздушно-космические силы россии, россия
В ВКС России назвали Bayraktar "лакомой" мишенью для "Панцирей"
Замглавы ВКС России Муравкин назвал Bayraktar "лакомой" мишенью для "Панцирей"